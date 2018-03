El presidente Mauricio Macri reconoció hoy que, “la inflación estos meses, con el último ajuste grande de tarifas, pegó de nuevo un rebote”, pero confió en que, “en el segundo semestre, de nuevo se va a ir planchando” hasta “lograr una inflación mucho menor en el 2019”, en declaraciones formuladas esta mañana a la radio cordobesa Cadena 3.

Por otra parte, acentuó que el Banco Central debe usar la tasa de interés como así también el dólar para poder anclar los precios. Además, dejó en claro que las ventas de reservas no son ocasionales respecto a la nueva política antiinflacionaria del organismo, después de los cambios operados a fin de año pasado.

“Me preocupa nada. Me preocupa que bajemos la inflación, que es lo que más afecta al trabajador, al que menos tiene, que es la mayor estafa que puede hacer un gobierno a su gente”, sostuvo. Además, remarcó que seguirán bajando la inflación y para fines del 2019 "se llegará a un dígito".

Respecto al rebote inflacionario, lo atribuyo a la necesidad de ajustar los precios de los servicios públicos.

Por otra parte, apuntó a la "herencia K" : “Se regalaba la energía, y un país que no cuida su energía, su ambiente, es un país que no cuida su futuro; estamos llevando las tarifas al nivel de países de la región, como Uruguay, como Chile, no estamos haciendo ninguna locura. Lo que tuvimos que hacer fue terminar con la anterior política, que era pan para hoy y hambre para mañana”, sostuvo, en relación al creciente déficit energético que dejó la anterior gestión.