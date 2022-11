El expresidente Mauricio Macri aseguró que "el 2023 no va a tener nada que ver con el 2015", y lanzó una proyección: "El ciclo mío no terminó". Sin embargo, mientras de a poco baja la tensión en Juntos por el Cambio, admitió que no cree que "el mejor rol" para él sea "volver a ser presidente". Por lo tanto, en 2023 podría apuntar a otro cargo.

La interna en Juntos por el Cambio está bajando su espuma. Después de varios episodios de tensión, la coalición volvió a respirar y Macri aprovechó para reunirse con el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, y con empresarios y dirigentes de la provincia en la ciudad de Goya. Además, presentó su último libro "Para Qué" en el auditorio Julián Zini.

.@mauriciomacri presentó su libro, Para qué, en #Corrientes.



Escucharlo narrar sus aprendizajes en el gobierno, así como su visión de la política y el liderazgo, permite comprender la magnitud que implicará detentar el poder en el segundo tiempo para cambiar la #Argentina ���� pic.twitter.com/iH8M8gpRMA — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) November 16, 2022

Al almuerzo también asistieron ex gobernadores de la provincia, intendentes de localidades correntinas, legisladores nacionales y provinciales y empresarios. Allí, Macri aprovechó para preparar el terreno electoral frente a los comicios del año que viene y volvió a remarcar que "hoy hay una convicción sobre la necesidad de un cambio profundo que no estaba en 2015". De hecho, aseguró que la gente lo para por la calle y le pide "retomar el rumbo" que tenía el país hasta 2019.

"El ciclo mío no terminó". Esta declaración toma especial relevancia luego de que “Hoy no tengo claro que el mejor rol para mí sea volver a ser presidente”. Después de recorrer la provincia junto a Valdés, Macri reveló:Esta declaración toma especial relevancia luego de que la mesa chica del PRO definiera los precandidatos presidenciales , que no lo tienen al expresidente como uno de los nombres de la lista. Incluso, las expectativas de que se presente en las PASO son cada vez más altas. De todas formas, aclaró:

Aún no está confirmado qué rol ocupará Macri en el futuro político cercano. Mientras tanto, coquetea con dirigentes y empresarios, acomoda fichas y presenta su libro. En la recorrida correntina, Macri definió a Valdés como un "gobernador de lujo" y siguió repartiendo elogios: “Hemos hecho muchas cosas juntos y veo que Corrientes no para de progresar” y aseguró que "en Gustavo Valdés, Corrientes tiene un gran gobernador".

Mauricio Macri con Gustavo Valdés

"Hay una mayoría de argentinos que ve que son las ideas del populismo las que nos trajeron a esta decadencia y que no hay salida sin cultura del trabajo, sin respeto a la meritocracia y sin trabajo genuino para todos", agregó durante la visita.

También apuntó hacia el federalismo: "La salida a esta situación, el verdadero camino al desarrollo y la creación de empleo, está en la economía de las provincias, no está en Buenos Aires".