El ex presidente Mauricio Macri aseguró este jueves que su esposa Juliana Awada no quiere que sea candidato a presidente en las elecciones 2023. "La Hechicera", como suele llamarla cariñosamente, opina que "sería bueno que no lo sea", en lo que se refiere a la posibilidad de presentarse en las PASO del año que viene.

"No, la Hechicera no quiere. Juliana no. Está de acuerdo en que sería bueno que no", contó durante una entrevista con el canal La Nación+.

En esta línea, Macri enfatizó que la propuesta del Gobierno que sea electo el año que viene "tiene que ser de audacia. "Yo voy a ayudar a esa propuesta", aseguró, dando a entender que no será él quien se postule. Además, afirmó que "si hay un candidato que quiere status quo y otro quiere cambio, yo por más que no sea candidato voy a decir 'Creo en esta propuesta'".

"Les recomiendo a nuestros dirigentes que utilicen el tiempo maravilloso de la comunicación para hablar de sus ideas, de sus sueños, proyectos. No para hablar de los que compiten. Les aseguro que no sacan un solo voto ahí, pierden votos. Cada vez que agreden a uno dentro de la coalición pierden votos, es tan básico", dijo al oficialismo.

"Hay una experiencia, un debate. Falta un año riquísimo, donde todos los que se han presentado sobre el tablero para ser candidatos van a seguir creciendo", dijo el expresidente, sobre la preparación opositora para los comicios generales. "Veo una evolución positiva", recalcó.

La interna con Facundo Manes

De cara a las elecciones 2023, el empresario cuestionó los comentarios contra el gobierno de Juntos por el Cambio que hizo el radical Facundo Manes lo que generó una fuerte interna en la coalición: "Tenemos que poder competir con altura diciendo 'este señor es un fenómeno, pero yo soy mejor por esto' y no descalificar al otro", apuntó.

En un mensaje dirigido a Manes y a las críticas a su gobierno, el exmandatario le recomendó a los dirigentes que "utilicen el tiempo maravilloso de la comunicación para hablar de sus ideas, de sus sueños, proyectos. No para hablar de los que compiten".

"Les aseguro que no sacan un solo voto ahí, pierden votos. Cada vez que agreden a uno dentro de la coalición pierden votos, es tan básico", sentenció.

Manes había criticado fuertemente el gobierno de Macri, y expresó a principios de octubre: “En su Gobierno él tuvo un populismo institucional. Hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno”.

El radical está cada vez más lejos de Juntos por el Cambio y busca ubicarse como referente de una tercera vía. En una entrevista con Animales Sueltos que tuvo por América este jueves, el legislador lamentó las respuestas del PRO en su contra y manifestó que sintió "lástima por una dirigencia que no discute ideas, ataca personas". Asimismo, el funcionario afirmó que salió "más fortalecido" de la polémica que se generó en JxC.

Macri, por su parte, decidió no meterse en la interna. "Hay una experiencia, un debate. Falta un año riquísimo, donde todos los que se han presentado sobre el tablero para ser candidatos van a seguir creciendo", dijo sobre las PASO del próximo año. Además, ve "una evolución positiva" en el camino de su espacio político hacia los comicios.

En este contexto, brindó un análisis sobre el panorama nacional y manifestó: "Siento que hoy, de un año para acá, todos los que quieren ser Papa están avanzando en la dirección del cambio, están soltando amarras" y agregó: "Voy un crecimiento sobre la convicción de que no podemos tener miedo, que es lo que quiere infundir el populismo".

Por otro lado, Macri celebró la nueva relación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con Milagros Maylin: "Yo he apostado siempre al amor. Estoy feliz de que esté enamorado. Sin amor no hay energía para la vuelta que tiene que dar este país. Todo el mundo tiene que estar conectado con el amor y no con el odio. No la conozco a ella, ya la conoceré, te daré opinión cuando la conozca. Linda es, es muy bonita".