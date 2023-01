Máximo Kirchner volvió a criticar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y mostró su preocupación de cara a los próximos pagos que se avecinan. El diputado del Frente de Todos (FdT) aseguró que "se nos van a venir encima el 2024, el 2025, el 2026 y la exigencia de todos esos vencimientos".

A su vez, remarcó que mientras Argentina padece el pago de la deuda al organismo internacional "deberíamos estar preparando a nuestros pibes y pibas para el uso de herramientas tecnológicas en un mundo que va a generar cada vez menos trabajo tradicional".

En diálogo con "El Cohete a la Luna", Máximo afirmó que "nuestros pibes tienen que estar bien alimentados", aunque se preguntó: "¿Pueden estar bien alimentados con estas políticas del Fondo?" No obstante, el expresidente del bloque de diputados del Frente de Todos apuntó contra el Gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional, tras acordar en 2018 un préstamo a la Argentina por US$ 57.100 millones.

Máximo resaltó la delicada situación de Argentina de cara a los próximos vencimientos con el FMI

"Imaginate si Larreta, Massa, De Pedro, Fernández, Cristina, Manes y hasta la Izquierda se presentasen ante el FMI y le dijesen: 'Así no podemos'. Imaginate si al FMI no le quedase otra que entender que no hay una quinta columna en el país que busca sacar tajada política del daño que provoca el endeudamiento, que no cuenta con una estructura política que aproveche el castigo que ocasiona a un gobierno democrático la sumisión a sus políticas", planteó.

Máximo pidió que la dirigencia se plante con "responsabildad"

Ante este panorama crítico, Máximo advirtió que "esta situación requiere que la dirigencia se plante no con una actitud patriotera sino de responsabilidad e inteligencia, porque hay 50 millones de personas que demandan soluciones reales, concretas y rápidas".

En ese sentido, marcó que "quien tiene un rol fundamental en este asunto, que no puede esquivar, es Alberto Fernández, Presidente de la Nación y además presidente del Partido Justicialista, más allá de nuestros debates, discusiones y diferencias. La responsabilidad -que él decidió asumir, porque no fue obligado a ocupar el lugar donde está- está en sus manos".

Alberto Fernández y Máximo Kirchner

Armado de una "mesa política" en el Frente de Todos

Con respecto al armado de una "mesa política" en el Frente de Todos, el hijo de Cristina Fernández de Kirchner dijo que "todavía tenemos oportunidad para debatir e ir adelante, hemos reclamado la apertura de una mesa política, lo ha hecho Sergio Massa pero nunca pasa, nunca ocurre".

Teniendo en cuenta las próximas elecciones presidenciales en el 2023, Máximo alertó a los integrantes del FdT. "Estamos a febrero de un año electoral y tenemos que explicarle a la sociedad qué es lo que sigue, porque esta ruta de vencimientos es impagable", sentenció.