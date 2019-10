El economista Carlos Melconian sostuvo que el tipo de cambio libre y flotante "no va más" para un país como la Argentina y consideró necesario lograr un "acuerdo político" que permita superar la crisis económica.

Por su parte, el ex presidente del Banco Nación explicó que "estamos con control de cambios. El tipo de cambio libre y flotante se usa en el mundo moderno y estable, pero en la Argentina no estamos para eso, mucho menos con el déficit fiscal, el aumento de las tarifas y la dolarización de la economía".

A su criterio, el Gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo "tiene que definir si sigue con el control de cambios o se va a un mercado cambiario que levante el control, pero ésto último, en el fondo, es un doble o triple mercado. Estaríamos ante un mercado segmentado".

Asimismo, el economista enfatizó en el canal de TN de que "el tipo de cambio flotante no va más. Para abrir esas cosas no tenés que tener en el frente ajuste de precios relativos ni tamaña dolarización de la economía; pero sí reservas. Si no tenés esas condiciones, no hay que encapricharse con tener la Ferrari: no se puede".

En este mismo marco, Melconian estimó que la crisis económica "sólo la resuelve la política. Se necesitan consenso y acuerdos para generar un cambio. No hay otra manera de resolver la situación económica actual".

Te puede interesar:

"Macri no logró acuerdos políticos necesarios para controlar la economía", reconoció. El ex funcionario señaló además que el próximo Presidente "recibirá condiciones parecidas a las de (Carlos) Menem", y se mostró a favor de contar con "un ministro de Economía, porque los períodos históricos buenos de la Argentina fueron cuando hubo un ministro que coordinó todo, mal llamado superministro".

En ese sentido, añadió que "no ha funcionado la conformación de Gabinete y no hubo un correcto diagnóstico ni política económica" durante la gestión de Macri.