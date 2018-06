La Cámara de Casación conformó el tribunal que juzgará a la ex presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, que quedó integrado por magistrados que están a cargo de otras causas que involucran a ex funcionarios de su gobierno.

Por sorteo, fue elegido ayer Fernando Canero, juez con buena relación con sus colegas de Comodoro Py, quien se sumó a Gabriela López Iñiguez y José Michilini.

Amigo del juez federal Ariel Lijo, quien tiempo atrás tuvo en sus manos esta misma acusación contra la ex mandataria, Canero llegó en el 2016 a la justicia federal. El magistrado ocupó en este tribunal el puesto que dejó vacante Sabrina Namer, apartada del caso por haber integrado la Unidad Fiscal AMIA que se dedicó a la investigación del atentado de 1994.

En el tribunal que deberá juzgar a Cristina ya estaban designados Iñiguez y Michilini, ambos al frente de investigaciones contra ex funcionarios. La primera lleva adelante la causa por la compra venta de Ciccone Calcográfica, en la que está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otros. Fue ascendida a la justicia federal durante los últimos meses de gestión de Cristina Kirchner, luego de pasar más de 13 años al frente del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 de la Ciudad. También es una de las que lleva adelante el juicio oral contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido por su presunta responsabilidad en la tragedia de Once.

En tanto, Michilini llegó a Comodoro Py a mediados del 2015, luego de su largo paso por un juzgado correccional de Lomas de Zamora. Tras asumir en el TOF N° 1, fue el único magistrado que votó en contra del sobreseimiento de Boudou en el caso por las presuntas irregularidades en el registro de un automóvil marca Honda.

Michilini quedó dentro del tribunal que juzgará a la ex mandataria luego de que se excusara de intervenir en el juicio Nicolás Toselli, por ser yerno del ex embajador en Siria, Roberto Ahuad, que fue testigo en la causa.