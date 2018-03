La querella del grupo de familiares de víctimas del atentado contra la AMIA, nucleada en Memoria Activa, presentará este lunes su alegato en el juicio por encubrimiento del atentado, en el que están acusados, entre otros, el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

El alegato, según adelantó en un comunicado Memoria Activa, presentará “las pruebas surgidas contra los trece imputados por encubrir” el ataque a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994.

La presentación de los querellantes comenzará a las 12 del próximo lunes, estará a cargo del abogado Rodrigo Borda y se dará en un juicio que tendrá jornadas de alegatos también los jueves 15 y 22 de marzo.

Memoria Activa es uno de los tres grupos de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Los restantes son 18J y Apemia.

Los alegatos en el juicio por encubrimiento tuvieron una polémica cuando, el 15 de febrero pasado, en una presentación cuestionada por familiares de víctimas del atentado y por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el Ministerio de Justicia solicitó la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, mientras pidió seis años de condena para Menem y ocho para Galeano.

En el pedido de absolución a Mullen y Barbaccia intervino el abogado José Console, designado por el Ministerio de Justicia en reemplazo de Enrique Ventos, de la Unidad AMIA.

Console fue separado de la causa por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 por incompatibilidad, ya que desempeña un cargo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Carrió apuntó contra el ministro Garavano por la designación de Console, y vínculo a este abogado con Daniel Angelici, presidente de Boca, ya que el letrado integra el Tribunal de Disciplina del club.