El ex presidente Carlos Menem, junto al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, fueron acusados hoy como los los máximos responsables del delito de “peculado”, al disponer de “fondos públicos” de esa dependencia de inteligencia para el pago de más de 400 mil dólares al reducidos de autos Carlos Aberto Telleldín con el propósito de inculpar a policías bonaerenses en el atentado a la AMIA.

La acusación fue formulada por el abogado José Manuel Ubeira, patrocinante del ex subcomisario de la Policía Bonaerense Juán José Ribelli, quien fue uno de los principales imputados en aquella maniobra, en la que aparecen involucrados el ex juez federal Juan José Galeano y los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Müllen, y por la que están sometidos a juicio oral.

Ubeira concluirá su alegato el próximo jueves 8 de marzo, que llevará toda la jornada del juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) y que concluirá con el pedido de penas a los acusados.

Si bien el ex presidente Menem no estaba acusado por aquel delito, Ubeira anticipó que pedirá que se extraiga testimonio del juicio y se involucre al ex mandatario “por el delito de peculado” ya que -a su entender- “no existe la posibilidad que se haya dispuesto de 475 mil dólares de los fondos públicos sin que el presidente de la República estuviera al tanto”.

“Por lo tanto -dijo el letrado- (Menem) debe ser investigado por el delito de peculado vinculado a la causa” AMIA.

En tanto, sostuvo que Anzorreguy “sabía que se estaba pagando a Telledín para que mintiera”, es decir que recibiera esa importante suma de dinero a cambio de involucrar a Ribelli y los demás policías bonaerenses, absueltos en el anterior juicio a cargo del TOF 3.

En ese sentido, recordó que el ex agente de la SIDE Jaime Stiuso había advertido -según sus dichos- que “la Policía de la Provincia de Buenos Aires no tenía nada que ver” con el atentado en el que murieron 85 personas, y que en igual sentido lo había hecho el FBI nortamericano.

También acusó por ese delito y como partícipes necesarios al ex juez Galeano, Müllen y Barbaccia y al ex titular de la DAIA Rubén Beraja.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la Capital -integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel-, continuará con un cronograma de audiencias que prevé, además de la del jueves próximo, escuchar las querellas de memoria Activa, la de AMIA-DAIA y la de Familiares y Amigos de las victimas del atentado.

En la causa están imputados además Carlos Alberto Telleldín, Ana María Boragni, Víctor Alejandro Stinfale, Juan Carlos Anchezar, Jorge Alberto Palacios y Carlos Castañeda.