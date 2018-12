La defensa del ex presidente Carlos Menem pidió hoy que el actual senador nacional sea absuelto en el juicio oral y público que se le sigue por la venta a precio vil del predio La Rural, en el barrio porteño de Palermo, e idéntica solicitud planteó la defensa de su ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, informaron fuentes judiciales.

Al término de su alegato, y tras mencionar el "componente político de las acusaciones", el abogado de Menem, Pedro Baldi, solicitó al Tribunal Oral Federal Dos (TOF 2), integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini, la "libre absolución" del ex jefe de Estado.

Después de la defensa del ex presidente, la del ministro de Economía Domingo Cavallo, a cargo del abogado Eduardo Oderigo, también pidió la absolución del titular del Palacio de Hacienda durante el gobierno de Menem.

En el primer turno, Baldi dirigió sus críticas a los medios de comunicación y a la fiscal Gabriela Baigún, quien solicitó la pena de cuatro años de prisión para Menem y otras penas menores para el resto de los procesados por el hecho, entre ellos Cavallo.

Según la defensa de Menem, la fiscalía colocó al ex presidente en "la diabólica tarea" de demostrar su inocencia, en tanto que los medios de prensa crearon "expectativas públicas de punición".

Baldi remarcó que "no es cuestión de satisfacer la opinión pública, sino de aplicar el ordenamiento jurídico" y agregó que, en esa operación, concretada a principios del primer mandato presidencial de Menem, se concretó tras la intervención de todos los organismos del Estado involucrados en el tema.

A Menem "lo acusan de peculado basado en meras especulaciones y lo publicado por la prensa", dijo Baldi.

El ex presidente no estuvo en la audiencia que se realizó hoy en los Tribunales de Comodoro Py, pero Baldi leyó un texto en el que el ahora senador nacional expuso que "si hubo un error es porque los hombres no somos infalibles".

Baldi recordó, además, un pedido de informes al PEN por la venta del predio que fue contestado en agosto de 1992, y agregó que luego se archivaron las actuaciones por parte del Congreso Nacional.

Días atrás, en su alegato, Baigún, además de reclamar por la restitución del predio, requirió penas de tres años y nueve meses de prisión para Cavallo, dos años y 10 meses para el ex presidente de la SRA Ricardo Agustín de Zavalía y penas para otros dos funcionarios del Ministerio de Economía.

Contra los argumentos sobre el tiempo transcurrido desde que se habría cometido el delito, la fiscal destacó que la Argentina es signataria de convenios internacionales que la obligan a perseguir los casos de corrupción con el manejo de fondos públicos.

Se sospecha que se habría provocado un perjuicio al Estado nacional por aproximadamente u$s100 millones con la venta del predio ferial de Palermo: la venta se realizó en u$s30 millonesel inmueble valía "como mínimo", según el ministerio público fiscal 131.800.000 de la divisa norteamericana.

Semanas atrás Menem fue sobreseído (por el transcurso del plazo razonable para dictar sentencia) por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador y condenado a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos durante su gestión presidencial.

Luego del alegato de Baldi siguió el de Oderigo, quien también cuestionó a la fiscal Baigún, para quien pidió un correctivo.

El defensor de Cavallo negó que su asistido supiera que el predio pertenecía al dominio público del Estado y cuestionó que uno de los criterios que emplearon los tasadores y que dieron lugar a la versión de la venta a "precio vil" se haya basado en la hipótesis de la "rentabilidad".

El abogado reclamó la absolución de Cavallo también porque no fue juzgado dentro de un plazo razonable, en contra de los precedentes de la Corte Suprema de la Nación que ordenan hacer cesar el "estado de incertidumbre" de los justiciables dentro del término más breve posible.