El candidato a intendente de Rosario por el Frente Progresista, Pablo Javkin, se define como un radical alfonsinista. Toda su formación política fue en el radicalismo. Tuvo un paso por el ARI de Elisa Carrió, y luego pasó a formar parte del frente oficialista. Intentará ser el futuro intendente que reemplace a la socialista Mónica Fein si triunfa en las elecciones generales del 16 de junio, después de 30 años de hegemonía del Partido Socialista. En la PASO se impuso con casi el 53% de los votos en la interna ante la candidata oficialista, María Verónica Irizar.

—El resultado de la PASO en Santa Fe implican el fin de una grieta, señalaste días atrás. ¿Se puede replicar esta situación en otras provincias?

—Estas elecciones provinciales van marcando una idea de la recuperación de las fuerzas locales. Hay un fenómeno de ruptura de la grieta en el sentido de que los debates nacionales no dominan los resultados provinciales. La gran incógnita es qué va a pasar con ese proceso y si no termina generando un impacto de una alternativa a nivel nacional.

— Cambiemos casi obtiene un triunfo con Miguel Del Sel en 2015 y luego terminaron primeros en las legislativas de 2017. ¿Qué pasó para que terminaran ahora como la tercera fuerza en la provincia?

—Pasaron cosas, diría el Presidente. Pasó Cambiemos gobernando. Hay un gran sector de la población que siente una enorme decepción, y menos gente que se imagina este país gobernado en diciembre por Cristina o Macri.

—Carrió fue muy dura en la campaña contra el candidato a gobernador Antonio Bonfatti al vincularlo al narcotráfico. ¿Cómo le cayeron esas declaraciones de alguien con quien compartió un espacio político?

—No me molestó lo de Carrió. Pero me molesta verla en ese rol. Tampoco fue el único hecho. Siento cariño, pero creo que está tapando la incomodidad de defender cosas que ella no cree como la defensa de un gobierno que no va en ninguno de los sentidos que toda la vida se plantearon desde el ARI.

—¿Cuáles van a ser las principales medidas para combatir el narcotráfico en la ciudad?

—El primer aporte es tener información propia y de calidad de lo que sucede en el territorio. Segundo tenemos un trabajo que creo que hay que profundizar que son los sistemas de alerta sobre los jóvenes que están en situación de riesgo. En tercer lugar, hay un proyecto de urbanización de barrios que hoy tienen dificultades. Rosario no es un lugar de producción sino de tránsito y hoy es un ligar de enlace logístico del narcotráfico.

—Desde tu origen radical, ¿cómo analizas la crisis dentro de Cambiemos y la posibilidad de una ruptura?

—Entiendo lo complejo que es resolver estar o no en un espacio cuando hay una responsabilidad de gobierno y que eso tenga implicancia sobre el futuro del gobierno. Veo incómodo al radicalismo. Es una trampa cuando ya estás adentro y el espacio gobierna.

—¿Qué opinión tenés sobre la convocatoria nacional a los sectores de la oposición?

—Ojala sea cierto. El Gobierno tuvo la gran oportunidad cuando ganó en 2017, pero hoy el contexto es otro. A un mes de presentar las listas, y paralelamente agitando la grieta, creo que va a implicar mucho más que mandar una carta.

—¿A quien ves como presidente a partir del 10 de diciembre?

—No tengo candidato. Tengo más afinidad generacional con Martín Lousteau, con quien fui compañero de bloque. Me parece importante construir una tercera alternativa y salir de la grieta.