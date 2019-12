Meoni y sindicatos ferroviarios buscan encarrilar un programa de trabajo

Dos de los sindicatos más importantes del transporte ferroviario sellaron acuerdos iniciales con el ministro de Transporte Mario Meoni para la expansión los servicios de pasajeros y cargas como también la reactivación de talleres para generar "empleo genuino". El titular de la Unión Ferroviaria (UF) Sergio Sasia y Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad (LF) fueron anfitriones del funcionario nacional en la sede de la UF.

Ejes de la primera reunión oficial, en el tercer día de la gestión Fernández, fueron: "labor común" por ese servicio público y "capitalizar" la misma energía para la generación de trabajo digno a corto, mediano y largo plazo. "La coincidencia más relevante se plasmó en considerar lo estratégico que significan los ferrocarriles para el desarrollo de nuestro país", le reseñó Sasia a BAE Negocios. Tanto el titular de la UF como Maturano coincidieron en remarcar que no se trató de un "encuentro protocolar", sino que en el mismo se trazó una agenda a corto, mediano y largo plazo para fortalecer los talleres ferroviarios. En este capítulo, como publicó este diario jornadas atrás, el eje es motorizar un amplio sector industrial que va más allá incluso de la fabricación de vagones y locomotoras. La dinámica, para esos polos fabriles, requerirá de metal mecánica, metalúrgicos, fabricantes de plásticos, vidrios y la industria del caucho entre otros polos, muchos de ellos necesitados de terapia intensiva luego de la gestión Cambiemos. Si de antecedentes se trata, en el Congreso "reposa" desde hace dos años un proyecto que presentó la UF para reactivar los talleres ubicados en Junín y la provincia de Santa Fe, por citar algunos ejemplos. La visita del ministro de Transportes a la UF se extendió por más de dos horas y para la ocasión el funcionario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de esa cartera Abel De Manuele.

Capítulo cargas

Los dos sindicatos como también el resto del bloque ferroviario que integran señaleros y personal jerárquico vienen desde hace años sosteniendo como "necesario e impostergable", incrementar el servicio del transporte de cargas con políticas federales. Apuntan que en pos de abaratar los costos del flete, "en complementación y no confrontación con el transporte por camiones", se logrará la verdadera expansión de las economías regionales. La última promesa oficial, recordó Maturano viene de 2017 cuando el ex presidente Mauricio Macri, en plena celebración del aniversario de La Fraternidad, se comprometió a concretar ese objetivo, cuestión que no tuvo lugar.

Sin dejar de apuntar aquella fallida promesa tanto en la UF como en LF consideran que el mensaje del presidente Alberto Fernández "fue puntual para realzar que el desarrollo de la economía, los transportes y el trabajo debe ser federal como nunca antes, porque eso significará el crecimiento real del país, con la producción y el trabajo como motores". Esta mesa chica de la UF dejó en claro que por un lado hay organizaciones que trazan sus puentes, alineadas desde la campaña electoral al Ejecutivo y otras que con la misma tesitura en el proceso previo a las urnas exhiben sin dudas su "desagrado" en crecimiento por los primeros pasos de la gestión Fernández. Un secreto a gritos es que los Camioneros lideran ese grupo.