El presidente Alberto Fernández se prepara para asumir la presidencia pro tempore del Mercosur en la ciudad uruguaya de Montevideo esta tarde. Previo a esto, habló en la cumbre de los países miembro y cuestionó a Uruguay por avanzar con "acciones unilaterales" que implican acuerdos comerciales por fuera del Mercosur: "La solución no es que cada uno haga la propia", afirmó.

"La solución no es que cada uno haga la propia; no creo que sea el mecanismo", dijo el presidente argentino al exponer en el marco de la cumbre del Mercosur que se desarrollaba esta mañana en la ciudad de Montevideo. "Las acciones unilaterales nos preocupan", dijo en referencia a la postura del gobierno uruguayo, que busca sumarse al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, integrado por once países de Asia y América.

"El mundo de hoy se plantea cosas muy diferentes a la libertad de comercio", como "ver cómo cada economía se defiende frente a los estragos que produjo la pandemia y la guerra en Ucrania", consideró.

En el medio de la tensión que atraviesa el bloque regional luego de que en los últimos días los países miembros del Mercosur se encuentren enfrentados ante la decisión de Uruguay, el mandatario argentino argumentó: "Acá quiero poner un punto, Luis querido, con todo respeto, para seguir el debate franco que me propusiste. Una de las condiciones es cumplir las reglas y las reglas del Mercosur dicen que esos acuerdos deben tener otro mecanismo de tratamiento".

En este contexto, Alberto aseguró que "el camino en el Mercosur es corregir de una vez y para siempre las asimetrías" dentro del bloque y destacó que "ante tanta división" el bloque regional "se preservó y eso tiene un valor incalculable". Al mismo tiempo que el Mercosur "debe potenciarse para ver como enfrentar estos nuevos desafíos".

Tensiones entre Argentina y Uruguay

Al parecer, el cortocircuito entre ambos países comenzó hace meses, cuando el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou manifestó sus intenciones de cerrar tratados de Libre Comercio al margen del Mercosur.

En este contexto, este lunes Cafiero subrayó: "La negociación en bloque es más trabajosa y demanda más tiempo, pero estamos convencidos de que la mejor estrategia no es apresurarse a cerrar acuerdos que luego profundicen nuestras brechas productivas y científico-tecnológicas con otros Estados o bloques".