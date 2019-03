El intendente de la ciudad de Córdoba y precandidato a gobernador por el radicalismo, Ramón Mestre, responsabilizó por la ruptura de Cambiemos en la provincia a las interferencias políticas y partidarias desde el ámbito nacional, al sostener que “ Córdoba construyó su identidad defendiendo nuestras decisiones, no siendo sumisos ni aceptando el dedo de Buenos Aires".

Mestre hizo esas expresiones mediante su cuenta de Twitter, previo a un acto partidario que encabezó anoche en la ciudad de Río Cuarto, en el sur provincial, y por la misma vía consideró que “no hay que dramatizar. Habrá que trabajar más y demostrar que la democracia se consolida con más democracia y las diferencias se solucionan votando”.

El jefe comunal de la capital provincial, en diálogo con periodistas en Río Cuarto, cuestionó el rol de la dirigencia nacional de la coalición en cuanto al conflicto político que se generó en Cambiemos Córdoba, al manifestar que la visión centralista es que “hay dirigentes de primera, los que están en Buenos Aires; y dirigentes de segunda, que están "en el interior".

"He trabajado muchísimo para construir este espacio, pero lamentablemente hubo instancias que no se han podido sortear”, dijo, y añadió que "lamentablemente no se pudo acordar en los puntos centrales", al referirse a las diferencias originadas con la lista de Mario Negri, también aspirante a la gobernación por el ahora dividido espacio de Cambiemos en la provincia.

En la jornada de ayer, el PRO, la Coalición Cívica-ARI y el Frente Cívico, que lidera Luis Juez, oficializaron la salida de Cambiemos, y con ello la ruptura, al quedar sólo el radicalismo de Mestre en esa estructura política; por lo tanto, para las elecciones provinciales y municipales del 12 de mayo el sello de la coalición no podrá ser utilizado, en tanto Mestre y Negri participarán de los comicios separados, y con listas aún por definir.

En el caso de Mestre, éste ya anunció que el radicalismo se reunirá para definir si va con la histórica lista 3, mientras que el sector de Negri adelantó la conformación de un frente electoral con un sector del radicalismo, con el PRO y la CC-ARI, entre otros socios políticos.

La ruptura de Cambiemos, oficializada en las últimas horas de ayer por la Justicia Electoral, tuvo origen a mediados de febrero cuando desde la Mesa Nacional de la alianza se había resuelto respaldar la precandidatura de Negri-Héctor Baldassi, y la de Juez para la intendencia de la capital de Córdoba, basándose en que es la que mejor medía en los sondeos.

Esa decisión no convenció a Mestre y optó por seguir con el curso de las elecciones internas para dirimir las candidaturas, que ya estaban convocadas para el 17 de marzo, proceso que fue impugnado por Negri y Juez con el argumento de “falta garantías y transparencia”.

La Mesa Nacional de Cambiemos se reunió ayer en la Casa Rosada para tratar, entre otros temas, el conflicto de Córdoba, y resolvió instar a seguir dialogando para tratar de llegar a un acuerdo; caso contrario los dejaba en libertad de acción para que cada uno de los partidos resuelvan en función de la realidad local.

En tanto, el jueves a las 10 vence el plazo para inscribir las alianzas con vistas a las elecciones locales del 12 de mayo. Algunos dirigentes de la coalición todavía mantienen las esperanzas de un acuerdo para recuperar Cambiemos antes del vencimiento de ese plazo.