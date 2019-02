Sobre estadística severa, la Unión Obrera Metalúrgica denunció que las cesantías en ese sector desde 2015 a la fecha asciende a 50.000 y en franja de peligro concreto hay 20.000 trabajadores más. Bajo la corrosión que sigue acentuando en modelo económico en la industria que incluye a pymes, la conducción de la UOM sostuvo que urge mantener diálogo abierto con los empresarios, ya que no se espera repunte alguno en la actividad. "No se vislumbra que vaya a cambiar este año la política industrial del Gobierno", lamentó el secretario general de los metalúrgicos Antonio Caló.

En el secretariado nacional de esa organización incluso consideran que la única alternativa de "diálogo sincero" se hizo efectiva durante la administración Cambiemos con la asunción de Dante Sica en la cartera de Producción y luego la suma de Trabajo a ese ministerio.

La UOM también asume que el panorama de la actividad es crítico y federal y que los discursos con buenas intenciones no se plasmó en una sola medida concreta para la industria nacional. "La merma de la actividad no puede ofrecernos ninguna esperanza a corto y mediano plazo", deslizaron dirigentes de esa conducción a BAE Negocios, incluso quienes tampoco confían demasiado que la gestión Sica les depare al menos un "analgésico" ante tamaña crisis.

Caló viene de mantener un encuentro con los secretarios generales de las seccionales de la UOM en la provincia de Santa Fe, reunión que tuvo como anfitrión a Antonio Donello (titular de la UOM Rosario), el senador Omar Perotti y la diputada Alejandra Rodenas.

"Hay fábricas en las que se está trabajando 3 días por semana, 6 horas por día. Bregamos para que el trabajador no pierda su puesto. Cuando esto pasa se arruina la vida no sólo de él sino también de su familia", sintetizó Caló. Para la concepción del ex titular de la CGT que se alineó al gobierno kirchnerista, la preservación de los puestos de trabajo es prioritaria a la discusión de puntos en paritaria. Sus allegados destacan que algunos dichos de su secretario general atraviesan la grieta como cuando en el último tramo de la gestión de Cristina Fernández remarcó que la inflación estaba arransando con el poder adquisitivo. La ex mandataria le reprochó aquella aseveración pública y la relación entre ambos tomó distancia apreciable la cual no se acortó ni siquiera en medio de las "tormentas económicas".

También con referencia a mediados 2015 y a la devaluación laboral la cuestión de Tierra del Fuego no tuvo oxígeno alguno para su recuperación y por estas horas los metalúrgicos se preparan para "resistir" el intento de despido de 1.500 trabajadores. Sin apelar a metáfora alguna en ese sentido se pronunció el titular de la UOM Río Grande Oscar Martínez respecto a la situación que atraviesa la fábrica BGH y la industria fueguina en general desde la posición que ya no oculta públicamente el sector empresario respecto a ese territorio austral.