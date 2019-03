El titular de la UOM, Antonio Caló, no dejó dudas sobre el escenario industrial y productivo del país desde metáforas y precisiones. "Ni el pasto está creciendo en la Argentina", graficó para anticipar que pedirán el 44% de incremento paritario e insistir que desde la premisa de los datos primero y la opinión después, la industria en la era Cambiemos perdió 120.000 puestos de trabajo, de los cuales con arranque en el último tramo de la era kirchnerista los metalurgicos sufrieron 50.000 de esas bajas y hay 20.000 suspendidos a la fecha, más cerca de la salida que de recuperar jornadas de trabajo a pleno.

Aún con buena relación con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el ex titular de la CGT que adhirió al modelo K también sentenció que "si el Gobierno no habla de productividad y empleo no me siento más a sus mesas". Esos textuales fueron algunos trazos sobresalientes de la entrevista que le realizó el ciclo "Toma y Daca" (AM 750), charla en la que tuvo énfasis también el protagonismo de la UOM para concretar la movilización del 4A junto a otros sindicatos industriales, empresariado nacional y movimientos sociales. "Una marcha a favor del trabajo", destacó. Para esta convocatoria su sindicato lleva una considerable parte de la energía para lograr acuerdos y participación, más que adhesiones protocolares, basta como ejemplo la gestión que encararon para que la CTAA se sume a las columnas que marcharán por la Ciudad el 4A.

En un escenario donde para las empresas, versión UIA y pymes como ya anticipó BAE Negocios las paritarias son "cuasi aspiracionales" para este año Caló brindó el número que pretenden para la negociación colectiva 2019: 44% el salario mínimo de la UOM quedaría entonces de $18.000 a 26.000 pesos.

No se trata de una cifra victoriosa como podrían enarbolar los trabajadores aceiteros (75%). El jefe de los metalúrgicos definió que en este rango los salarios del sector estarían logrando un empate "esforzado" y sobre una cancha productiva que se achica en el país, sin cesar "todas las semanas tenemos cierres". Al tiempo que en cuanto a terreno político la UOM ofrece participación variopinta en las 62 Organizaciones que se relanzaron en la propia casa metalúrgica hace algunos meses, la interacción con Roberto Lavagna en los almuerzos de Luis Barrionuevo o la cena que se concretó la semana pasada en la Unión Ferroviaria de Sergio Sasia, este sindicato adhiere al precepto de que las soluciones a la crisis "son políticas y no sindicales".

En corto revisionismo, tampoco se jactan de haber liderado el arco sindical que en 2015 para la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, cuando alteraron que "los salarios por primera vez en años perdieron contra la inflación". Sin perjuicio de aquel diagnóstico acertado no hay jactancias sino preocupación porque ante el escenario devastado de la metalurgia el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, realizó su pronóstico de tormentas aseverando que este año los salarios resultarán victoriosos ante el incremento sostenido de precios.