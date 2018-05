Tras las detenciones, un grupo de manifestantes se enfrentaron con policías frente a la Comisaría 30 de Barracas, donde está detenido el metrodelegado, Néstor Segovia

Entre los detenidos se encuentra el secretario adjunto de la AGTSyP, Néstor Segovia, acusado de impedir el normal funcionamiento de la línea H de subtes, atentado y resistencia a la autoridad: fue apresado tras haberse metido dentro de la cabina del maquinista de una formación para bloquear el servicio.

Según informó la Policía de la Ciudad, a las 7:30, cuando una formación partió de la estación Hospitales hacia Las Heras, los metrodelegados interrumpieron en la Estación Patricios la circulación del coche: uno de los delegados se sentó en un extremo del andén y luego cuando el subterráneo frenó varios ingresaron dentro de la cabina.

Luego de una discusión salieron de la cabina y se fueron en grupo caminando por las vías hasta la estación Caseros, aunque los efectivos de la Policía de la Ciudad fueron tras sus pasos y, llegando al andén, detuvieron a los delegados que estaban en las vías.

Mientras, en la Estación Once fue detenida otra persona y en Las Heras otras 8, se informó oficialmente.

“Larreta me manda en cana porque estoy defendiendo a los trabajadores. Me golpearon a mí y a mis compañeros. Les pido a mis compañeros del subte que no paren por Segovia, sino por las paritarias. Larreta te comiste la poronga de (el presidente Mauricio) Macri”, sostuvo Segovia antes de ser trasladado a la comisaría 30 en Barracas junto a sus compañeros.

Los detenidos están acusados de haber cometido los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, así como también impedir el normal funcionamiento del servicio, ante lo cual intervienen las Fiscalías en lo Penal Contravencional y de Faltas 35, 20 y 30.

"Les pido a mis compañeros del subte que no paren por Segovia, sino por las paritarias", sostuvo el metrodelegado.

“No va a funcionar un sólo subte hasta que liberen a los compañeros”, sostuvo el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli.

En declaraciones a la prensa tras la detención de 16 trabajadores, entre ellos varios dirigentes de ese sindicato, Pianelli aseguró que el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, “es el responsable” de la situación.

“Que libere a todos los compañeros y abra una mesa de negociación”, reclamó el líder de los metrodelegados y agregó: “Rodríguez Larreta se salió con la suya. Hay paro en las cinco líneas de subte hasta que liberen a los compañeros”.

El paro total del servicio en las líneas E y H y el Premetro había sido convocado hasta las 12.00 en el marco de un plan de medidas iniciado hace varias semanas en repudio al aumento paritario del 15 por ciento acordado entre Metrovías y la UTA.

“Estamos rodeados por la policía. Hubo incidentes, empujones y balazos de goma. Lo que están tratando de hacer es aberrante, porque están intentado impedir que usemos nuestro derecho constitucional a protestar y hacer huelga. Nos están queriendo sacar de nuestros puestos de trabajo a la fuerza”, sostuvo Claudio Dellacarbonara desde la Línea H.

Sin embargo, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro, señaló que las detenciones “las realizó la Justicia” y sostuvo que “las Policía actuó porque empezaron a tirar piedras en las vías”.

“No había voluntad de parte de ellos de buscar una solución.

Nosotros siempre priorizamos el diálogo, no queremos que interrumpan el servicio público, pero ellos tiraron piedras a la Policía y se actuó en consecuencia”, subrayó el funcionario.

El delito que se les imputa es atentado y resistencia a la autoridad y la infracción al artículo 194 del Código Penal de la Nación: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.