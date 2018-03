La vicepresidenta Gabriela Michetti defendió al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por su vinculación a sociedades offshore en 2009, al sostener que es “una persona absolutamente correcta que justamente lo que ha hecho es tratar de ayudar a la Argentina en estos procesos de cambio”.

La funcionaria manifestó que “asesorar a alguien para que trabaje con sociedades offshore no necesariamente es ilícito, lo que sí es ilícito es no declararlas”.

“Esas cosas son las que justamente el mundo tiene que corregir, porque todo lo que tiene que ver con el sistema financiero mundial no ha sido transparentado. “(Caputo) como asesor financiero de empresas no necesariamente no podía hacer ese tipo de asesoramiento -y si además eran sociedades de las que él formaba parte- tampoco, salvo que no la hubiese declarado. Lo que es ilícito es no declararlo”, indicó.

Al respecto, lo respaldó: “Creo que él tiene argumentos claros para defenderse. Luis es una persona que ha dejado de ganar mucho dinero como asesor financiero para pasar a ser un funcionario público que ayuda a la Argentina a salir adelante”.

Michetti, además, expresó que “si la investigación que se pueda hacer sobre este tema y lo que él diga en relación con la justificación de la cuestión dan todo bien, me parece que realmente no hay por qué cuestionar ese tema de las sociedades offshore”. “Lo que sí hay que hacer es una modificación del sistema financiero internacional que tiene un montón de cosas que no funcionan bien y que la mayoría de los países del mundo quieren cambiar. Incluso él (Caputo), que ahora está del otro lado del mostrador, se da cuenta que claramente eso es algo que tenemos que cambiar desde el Estado”, remarcó.

Para la vicepresidenta, el ministro es “una persona absolutamente correcta que justamente lo que ha hecho es tratar de ayudar a la Argentina en estos procesos de cambio”.

Antes de ingresar a la función pública, Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales.

También fue el manager de Alto Global Fund, un hedge fund del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes por más de US$ 100 millones, de acuerdo a la filtración global de documentos conocida como “Paradise Papers”.