Rodríguez Larreta reunió a dirigentes de todo el país y activa la campaña para 2023

A tan sólo dos semanas de que termine el año y expectante por el rol que decida adoptar Mauricio Macri en 2023, Horacio Rodríguez Larreta, se anticipa y prepara el terreno para el lanzamiento de su candidatura presidencial. Rodeado de dirigentes de PRO de distintas partes del país, el mandatario porteño encabezó este jueves un acto en Costa Salguero a fin de posicionarse dentro del partido y fortalecer las alianzas provinciales antes de sentarse a conversar con el ex presidente sobre la contienda electoral.

Ni la dirigencia radical, ni la de la Coalición Cívica fueron parte del encuentro ideado por el mendocino Omar De Marchi. Mucho menos, la titular de PRO, Patricia Bullrich, con quien Rodríguez Larreta tendrá que enfrentarse en una eventual primaria. El objetivo principal del alcalde era hacer una demostración de fuerza al interior del espacio del que es parte. Sólo a modo de muestra, reunió a los cuatro precandidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad, tres de ellos actuales ministros porteños: Jorge Macri (Gobierno), Fernán Quirós (Salud), Soledad Acuña (Educación), más el vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario.

Con cerca de 3 mil personas y como único orador, Rodríguez Larreta defendió su gestión, al equipo que lo acompaña en el Gobierno porteño y remarcó que para realizar las transformaciones que quiere llevar adelante se necesita apoyo político y ampliar las bases de sustentación.

En su discurso, el mandatario porteño señaló que "hay que tener mucho más huevos para dialogar con el que piensa diferente buscando el bien de la gente". "Es mucho más fácil ponerte del otro lado de la grieta y tirar piedras, sabiendo que eso no sirve para nada", destacó. Y recordó que "hace 80 años tenemos agresiones. Basta de la grieta. Nos condenó al fracaso. Vamos a intentar hacer algo diferente. Si seguimos en el mismo camino el resultado va a ser el mismo".



"Argentina necesita un cambio profundo, rápido, y ahora. Necesita un cambio que se mantenga en el tiempo", insistió el alcalde.

Entre la muchedumbre lo escuchaban Diego Santilli, Luis Juez, Claudio Poggi, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Martín Maquieyra, entre otros dirigentes que quieren pelear para ser gobernadores de sus respectivos distritos. También estuvo el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, además de los ministros porteños María Migliore y Enrique Avogrado, de Desarrollo Social y Cultura, respectivamente.

Como casi todos en Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta desconfía de que Cristina Kirchner vaya a cumplir su palabra de que no será candidata el año próximo, sin embargo en el larretismo celebraron el anuncio de la vicepresidenta. Son varios los que creen que sin la principal dirigente del Frente de Todos disputando en el terreno electoral, se desinflan las chances de que Macri se candidatee, a la vez que toman una mayor fuerza los discursos más moderados, que busca encarnar el jefe de Gobierno porteño.

"No hay que descartar que en unos meses venga el 'Operativo Clamor' y Cristina Kirchner termine postulándose. Si no lo hace, veremos cómo se reagrupa el peronismo y qué estrategia adoptan y recién ahí nosotros analizaremos si hay que modificar algo o no", señaló a BAE Negocios un dirigente con diálogo permanente con Rodríguez Larreta.

Por ahora, en la sede de Uspallata están más preocupados por la dinámica interna que por el renunciamiento de la dos veces presidenta. "Para enfrentar al Frente de Todos y ganarle, antes tenemos que mantener la unidad de Juntos por el Cambio y para eso antes tenemos que evitar que se fracture el PRO", puntualizaron desde el larretismo.

Una vez que Macri regrese de Qatar y se instale en la Patagonia, se espera que comiencen a desfilar por el country Cumelén múltiples dirigentes políticos, entre ellos Rodríguez Larreta. "Horacio no va a romper con Mauricio, como le piden algunos. Está a la espera de su bendición", señaló a este diario un referente de PRO.

Del lado del mandatario porteño dejaron en claro que el alcalde lanzará su candidatura a presidente en marzo próximo, cualquiera sea la decisión que tome el ex presidente sobre su futuro político. Según explican, la postulación de Rodríguez Larreta no está atada a que Macri sea candidato o no, sin embargo admiten que estará condicionado por los lineamientos que promueve quien estuvo al frente del gobierno de Cambiemos hasta 2019.