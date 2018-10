El jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, consideró que la Argentina "no puede ser el país más idiota del continente" y reclamó "una política migratoria inteligente" al Gobierno.

"No digo que se cierre la frontera, ni que no permitas entrar a la gente que viene honestamente a trabajar a la Argentina", aseguró. "Estoy diciendo que hay que tener una política migratoria inteligente. No se puede ser más el país idiota del continente", analizó en una entrevista publicada hoy por el diario Clarín.

El senador peronista había sido el primero en reclamar la rápida expulsión de los cuatro cuatro extranjeros detenidos durante los disturbios del miércoles pasado mientras la Cámara de Diputados debatía el proyecto de Presupuesto Nacional 2019.

"Hay que expulsar inmediatamente a los extranjeros que delinquen. Sobre todo a los que cometieron delitos menores: hay que echarlos a patadas rápido. Nadie habla de actuar fuera de la ley", dijo Pichetto en la entrevista publicada hoy.

En ese sentido, indicó que él y su bloque quieren debatir una "reforma integral migratoria". "En mi bloque hay gente que tiene sentido común, que también está de acuerdo. Si la gente en la Argentina no quiere hablar claro, que no hable, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Y no tengo una visión xenófoba", puntualizó.

Para Pichetto el problema "son los políticamente correctos de Argentina, los buenos, los igualitarios. Y así nos va: vamos camino a la decadencia". Como contrapartida, pidió "dar el debate de fondo" que otros rechazan.

"La visión cultural de la Izquierda porteña es una de las tragedias de la Argentina. Son todas almas buenas y sensibles. ¿Y sabés que pasa? Vamos camino a la decadencia, a la marginación y al fracaso", remarcó

"Argentina es un país totalmente generoso, estúpido e ingenuo. Nos hacemos cargo del ajuste social de los países vecinos", consideró Pichetto.