Milagro Sala sostuvo hoy que "no" se encuentra "nada bien de salud" en el penal de Alto Comedero donde está detenida; y lamentó lo sucedido en el caso Maldonado tras el hallazgo y la identificación del joven artesano que fue confirmada ayer, luego de la realización de la autopsia correspondiente."No me siento nada bien", sostuvo Sala en una conversación telefónica de dos minutos que mantuvo con el canal C5N.



"Estoy en una situación de hábeas corpus para que me puedan internar, me duele mucho la cabeza, tengo problema de colon irritable, no me siento nada bien... tengo lastimado el brazo, me hicieron 5 puntos por dentro y 4 por fuera de la herida", especificó.