El diputado liberal Javier Milei acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de impulsar una "campaña negativa" en contra de él y otros políticos con aspiraciones presidenciales. Según aseguró, utiliza recursos de la Ciudad de Buenos Aires para "ensuciar" a posibles candidatos de las elecciones 2023 como Facundo Manes y Patricia Bullrich.

"Hay equipos de campaña negativa que se dedican a hurgar cosas de tu vida para ensuciarte y bajar tu techo electoral para sacarte de la cancha. Es muy frecuente, y eso es lo que hace el jefe de Gobierno porteño que utiliza recursos de la Ciudad ante cada candidato que tenga pretensión presidencial", denunció Milei.

En diálogo con Ari Paluch para AM 550, el economista libertario amplió: "Lo usaron conmigo, con Facundo Manes y con Patricia Bullrich. Es la metodología Larreta, te manda a ensuciar por distintos canales".

Para Milei, el alcalde de la Ciudad busca consolidar un perfil ligado al diálogo y a la paz, pero dijo: "Después manda a sus alfiles a ensuciarte y agredirte". "Después se victimiza. Larreta se muestra como el moderado, el que le gusta consensuar, pero es el más violento de todos porque está todo el tiempo armando cosas para ensuciarte", afirmó.

¿Alianza con Juntos por el Cambio?

El diputado, que busca postularse en las elecciones 2023 como candidato a presidente, planteó que su espacio, La Libertad Avanza, está abierto para recibir al ala dura de los dirigentes de la principal coalición opositora. Aunque descartó formar parte del armado opositor, sí admitió que, en caso de que gane Patricia Bullrich, aceptaría ser su ministro de Economía.

"No quiero formar parte de una estructura que está destinada al fracaso y que va a traer al kirchnerismo de vuelta con Máximo Kirchner de Presidente en 2027", argumentó este lunes Milei, en diálogo con AM 550, al tiempo que cuestionó a la Coalición Cívica y a la UCR al definirlos como "un desprendimiento por izquierda".

"Los radicales, la Coalición Cívica y el ala blanda de Juntos por el Cambio tienen ideas que no difieren de las del kirchnerismo, son los modales los que varían. Cuando escuchás a Cristina Fernández de Kirchner, a Larreta, a (María Eugenia) Vidal y a (Axel) Kicillof, dicen lo mismo. Nunca voy a ir a Juntos por el Cambio y Larreta no tiene qué puertas cerrarme porque nunca pedí ir ahí", subrayó en referencia a los dichos del jefe de Gobierno porteño.

"Estoy dispuesto a recibir en nuestro espacio al ala dura de Juntos por el Cambio y si quieren una interna le damos la interna y si ganan, acompañamos", había confesado la semana pasada frente a la posibilidad de compartir el gabinete en una hipotética gestión liderada por Bullrich.

En esta línea, Milei señaló que si Bullrich lo vence en una supuesta interna “fuera de la estructura de Juntos por el Cambio”, él estaría dispuesto a ser su ministro de Economía. De hecho, contó que ya se lo propuso a la propia titular del PRO y al ex presidente Mauricio Macri.

En diálogo con Todo Noticias (TN), el economista libertario reconoció: “Hay un ala de Juntos por el Cambio con la cual me llevo muy bien y puedo trabajar” y al ser consultado sobre si llegaría a un acuerdo electoral con ese sector, señaló que no se “desvive” por tener un cargo: “Me da lo mismo”.

De todas formas, no descarta la posibilidad: “Estoy dispuesto a involucrarme en la gestión solo si creo que hay chance de éxito. No voy a estropear mi trabajo de batalla cultural que llevó de hace más de 20 años, no estoy dispuesto a rifarlo en algo que sé que va a terminar mal”.

Por último, este lunes manifestó que "los políticos están desconectados de la vida real" y reveló su plan de Gobierno camino a las presidencia en 2023 que contempla sus intenciones de eliminar el Banco Central.

"El plan para que Argentina salga adelante no es negociable: implica una reforma del Estado, bajar el gasto público y un ajuste que en vez de caer sobre la gente caiga sobre la casta política", enumeró Milei, y concluyó: "Estamos pensando una reforma del sistema financiero que, a la postre, termine con la eliminación del Banco Central".