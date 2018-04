El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, le anunció al presidente Mauricio Macri que no tiene intenciones de renovar su mandato y continuar al frente del cuerpo, por lo que después de 2019 podría "colaborar en otra tarea".

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. "Monzó no quiere otro mandato en la Cámara de Diputados", subrayó Peña y dijo que el legislador es una "persona de extraordinaria importancia" dentro del frente Cambiemos.

El jefe de ministros sostuvo que Monzó "pretende colaborar en otra tarea" cuando finalice su período en la Cámara baja, en diciembre del año próximo.

Al ser consultado sobre las diferencias entre los principales dirigentes del PRO y el legislador, de origen peronista, Peña señaló que su decisión de salir del Congreso tiene que ver con "una cuestión más humana" que con "tener perspectivas distintas".

Peña aseguró que en su cargo en Diputados, donde el Gobierno no tiene mayoría, Monzó estuvo al frente de "debates intensos".

"Fuimos los dos que coordinamos la campaña de 2015 y no quita que podamos tener perspectivas distintas. No tiene que ver tanto esa idea de no seguir por diferencias, sino por una cuestión más humana", evaluó el jefe de Gabinete sobre la decisión del presidente de Diputados.

Monzó se reunió ayer en la Casa Rosada con Macri y Peña para comunicarles su decisión de no continuar al frente de Diputados y surgió la posibilidad de buscarle un destino fuera del país.

La situación volvió a disparar los rumores de tensión en la relación del legislador con el círculo más cercano al jefe de Estado, que lo había alejado de la mesa chica poco después de llegar a la Casa Rosada, pese a haber sido uno de los principales armadores de Cambiemos en Buenos Aires.

El dirigente de origen peronista nunca estuvo a gusto con la posición en la que quedó después de llegar al Congreso, ya que el diálogo con el Ejecutivo a veces se tornó escaso y sus comentarios fueron desoídos.