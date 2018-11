El proyecto de Presupuesto no solo dividió a la oposición sino que avivó diferencias políticas internas dentro de Cambiemos. El grupo que se adjudica la victoria de la aprobación de la ley de leyes en ambas cámaras lo integran el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el viceministro, Sebastián García de Luca; el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el presidente del bloque del Pro, el diputado Nicolás Massot. Después de la reñida sanción en la cámara baja, los negociadores esperaban un gesto más efusivo del presidente Mauricio Macri por el logro de la aprobación del proyecto. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reforzó el agradecimiento, pero no llegó a conformar.

La aprobación del Presupuesto agigantó el próximo desafío del Gobierno que no pasa sólo por mejorar las variables económicas sino afrontar las elecciones del año próximo, en las que esperar renovar los tres lugares más importantes para Cambiemos: la Presidencia, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

Ya con la sanción completa del Presupuesto, el acuerdo del FMI cerrado, y la dirección de la cumbre del G20, el Ejecutivo cierra un año con los logros pretendidos pensando en el futuro electoral de 2019. Las estrategias empezaron a idearse dentro de la alianza de gobierno, aunque algunos sectores siguen expectantes las decisiones de la mesa chica. El primero que ya avisó que se baja de una propuesta para competir en las próximas elecciones es Monzó. El círculo cercano al diputado asegura que no jugará para un nuevo mandato, y que podría tener como destino alguna embajada europea. Su futuro político no lo dejará igualmente afuera de las discusiones internas sobre el armado de la listas, pese a que ya avisaron que no podrá poner un pie en el campaña del territorio bonaerense, como sucedió en las legislativas de 2017. Pese a que Monzó anunció el paso al costado porque cree que no lo tienen en consideración, sigue participando todos los lunes de la mesa chica que incluye a Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Federico Pinedo y hasta Nicolás Massot.

Un sector del macrismo cree que hay que seguir apostando a las mismas figuras de 2015 y sin modificaciones en los aliados. Se trata del núcleo más cercano al Presidente expresado a través de Peña y del asesor Jaime Durán Barba. Piensa que el camino del ajuste fue el indicado y que lo llevará a repetir el triunfo electoral. Pero las discusiones internas empiezan exactamente ahí. Pensando en si el futuro puedo tener un camino alternativo en la que se incluya a sectores del peronismo. La aprobación del Presupuesto logró acercar posiciones. Hay que ver si convencen al entorno presidencial de sumar al peronismo dialoguista más cercano a la Rosada.