La polémica por el canje de pasajes de los diputados que se desató la semana pasada, puso en aprietos al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, que ayer mantuvo contactos con los distintos jefes de los bloques políticos con el objetivo de llegar a un acuerdo que deje satisfechos a todos y encontrar una solución al asunto sin pagar el costo político ante la opinión pública por los montos que reciben los legisladores en concepto de viáticos.

Sin un cronograma de reuniones establecido, Monzó se mantuvo en permanente contacto con los presidentes de los bloques políticos Agustín Rossi (Frente para la Victoria), Graciela Camaño (Frente Renovador), Pablo Kosiner (Argentina Federal) para analizar las posibles soluciones, pero resolvió convocarlos a todos a una reunión hoy por la tarde para analizar distintas propuestas.

Hasta ayer por la tarde, la propuesta que generaba mayores consensos era la de incluir en la dieta de los diputados el ítem por viáticos y terminar con el sistema de canje de pasajes que representan unos 40 mil pesos mensuales.

"Estamos trabajando en una fórmula que genere consenso, que sea equilibrada y satisfaga a todos los diputados, lo que no resulta para nada fácil. Tampoco es fácil ordenar un sistema que tiene años", comentaron cerca del titular de la Cámara baja.

Por ahora, la propuesta que genera mayor aprobación es similar a la que planteó Miguel Pichetto desde el Senado, es decir, incluir los viáticos dentro de la dieta. "La posibilidad de incorporar ese monto a la dieta es la más viable, pero estamos analizando bajar ese monto, ya no serían 40 mil pesos, sino entre 25 y 30 mil pesos", deslizaron cerca de Monzó, aunque no dan nada por cerrado. "No nos podemos exponer a que se nos acuse otorgar un dietazo cuando la gente se está ajustando, ese costo político podría ser grande", manifestaron voceros del titular de la Cámara baja.

Desde la presidencia de Diputados se quejan por lo bajo y le apuntan al Senado, donde "el monto por canje de pasajes es del doble al que se les otorga a los diputados, allí no hay registro de quién los cobra e, incluso, cajean pasaje senadores mandato cumplido y no pagan costo político alguno".

Allegados a Monzó plantean que el problema es complejo de resolución hasta por una "cuestión filosófica". "Los diputados necesitan los pasajes no solo para venir a Buenos Aires, ellos no solo representan a los distritos por los que fueron elegidos, representan al pueblo, por lo tanto, ahí existe el derecho a viajar por todo el país".