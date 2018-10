El gobernador jujeño, Gerardo Morales, pidió “cuidar” al presidente Mauricio Macri para “no seguir licuando su capital político” y confió en que pueda ser reelecto.

“Yo sí creo que puede ser reelecto. Tenemos que cuidarlo, no seguir licuando su capital político. Tenemos que pararnos bien como coalición de gobierno. Me parece que se han hecho cosas muy positivas en muchos aspectos. En otras se han cometido errores. El Gobierno nacional no es un gobierno infalible, porque si nos creemos infalibles, somos iguales que el kirchnerismo”, dijo Morales.

En declaraciones al diario Clarín formuladas en Francia, el mandatario radical advirtió también que Macri “no tiene miedo” y subrayó: “No es una persona de tener miedo, no es De la Rúa, ¿eh?”.

“Hay que apoyar al Presidente. El Presidente es una gran persona. He cultivado una relación de confianza con él, le tengo un gran respeto y le tengo aprecio personal, afecto. Y en los momentos estos es cuando hay que decir las cosas que se piensan, bien o mal. En el caso de las tarifas, por ejemplo”, agregó.