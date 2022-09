El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que "va a ser un problema" si en las internas de Juntos por el Cambio ganan "los halcones del PRO", ya que el país retomaría "el sendero de la confrontación y la insensatez". "Tenemos extremos en Juntos por el Cambio que no contribuyen", reconoció.

En declaraciones radiales, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) aseguró que "los radicales están bastante mejor" que el PRO, debido a la interna que mantiene ese partido entre el ala dura (halcones) y la más moderada (palomas). En este sentido, remarcó que en Juntos por el Cambio hay "extremos que no contribuyen": "Alguien que propone la pena de muerte no contribuye", resumió, en referencia al diputado Francisco Sánchez, que había pedido que los delitos de corrupción se sancionaran con pena de muerte.

En este sentido, remarcó que "el país no tiene destino por este camino, este de seguir profundizando las confrontaciones". "Hay cosas que yo acompañaría de los halcones y otras no. (Si ganan) va a ser un problema, porque de nuevo vamos a retomar el sendero de la confrontación y la insensatez", explicó al programa De Acá en Más, en Radio Urbana.

De esta manera, el líder de la UCR sigue mandando mensajes a Horacio Rodríguez Larreta, una de las principales figuras de la oposición con una posición moderada. El radicalismo ya le había dicho a BAE Negocios que en el partido existe cierto hartazgo por las idas y vueltas del mandatario porteño, al que ven cada vez más condicionado por el sector "duro" que lidera la presidenta de PRO, Patricia Bullrich.

El mensaje más fuerte lo había mandado en la previa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando algunas figuras de JxC promovían no acompañar el proyecto. "Sobre la deuda, todo tenemos que rendir cuentas todos. Pero esta deuda de la que estamos hablando la contrajimos nosotros. Lo menos que podemos hacer, si decimos que vamos a construir, es ir y escuchar a Martín Guzmán", había declarado.

Morales también apuntó contra el Gobierno

En otro momento de la entrevista, el gobernador de Jujuy aclaró que no iba a participar en la misa a la que convocó el Gobierno en Luján en repudio al ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "No voy a participar de la misa en Luján. El Gobierno se sigue equivocando. Uno no puede convocar a la unidad nacional e invitar algunos y a otros no. El esquema de convocatoria es en el marco del Frente de Todos. No tienen claro cuál es el esquema de diálogo", explicó.

"Hablar de la paz, del encuentro y de bajar un cambio es para todos, y no mirando la paja en el ojo ajeno. Acá los cultores de odio hablan del odio", subrayó en una entrevista en Radio Mitre. "Los que piden bajar un cambio son los primeros que tienen que bajar un cambio y todos tenemos que tranquilizar los ánimos. La gente la está pasando muy mal y la política se tiene que ocupar de los problemas de la gente", agregó.

"De mi parte, del radicalismo y de Juntos por el Cambio siempre va a haber la predisposición para dialogar. A mí me interesaría dialogar sobre planes estratégicos que permitan poner en marcha el país. A veces, creo que desde la política nos alejamos de la gente, de la agenda de la gente. Si vamos a hablar de eso, yo estoy dispuesto", concluyó.