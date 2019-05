En el sexto paro general contra el Gobierno de Mauricio Macri convocado por la CGT, el líder del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, aseguró que las medidas de fuerza "no se hacen por capricho de los dirigentes, sino por necesidad", al responder a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien dijo que estaba "harta de los paros", en una conferencia de prensa en la Federación Nacional de Camioneros.

Además, el sindicalista ratificó que "las paritarias tienen que superar la inflación" para que los salarios no pierdan poder adquisitivo y no se "condene" a los trabajadores a "mayores necesidades", y agregó que si no se basan en la inflación, entonces no se actúa "como corresponde" en referencia a los gremios que negocian paritarias.

Además, del acto participó el secretario general de ATE, Daniel Catalano, y señaló que "el paro fue casi total en los metrodelegados, telefónicos, aeronáuticos y docentes, porque el malestar es insoportable".

Por su parte, el intendente de Merlo y vicepresidente del PJ bonaerense Gustavo Menéndez dijo hoy que "miles y miles de personas, pensando qué poner de comer arriba de la mesa todos los días, en nuestro municipio acataron el paro". Así lo expresó en representación del PJ provincial, en la misma conferencia de prensa.