El líder camionero, Hugo Moyano, advirtió este mediodía que el Gobierno "no va a poder doblegar" al sindicato y aseguró que no tiene "miedo", a la vez que remarcó que no van a "retroceder ni un solo centímetro".

"Si el Gobierno quiere insistir, que lo haga. No tengo miedo.Hagan lo que hagan. Si me quieren meter en cana, que lo hagan.Nosotros priorizamos la dignidad de los trabajadores y de los dirigentes", sostuvo el referente sindical.

En conferencia de prensa en la sede del gremio, en el barrio porteño de Constitución, el exsecretario general de la CGT cuestionó "la falta de sentido común de esa multa aplicada", medida que consideró que "tiene un objetivo político".

"Quieren por todos los medios doblegar a la institución, a quien les habla. Quieren doblegarme, es una realidad. Que nos inspecciones, busquen lo que busquen no nos van a doblegar", remarcó.

Y agregó: "Nos tienen de enemigos porque no pudieron aplicar la reforma laboral, que quiere retrotraernos al preperonismo, la esclavitud laboral, sacarnos todos los derechos, y por romper el techo del 15 por ciento que quería el Gobierno".

Tras encabezar una reunión del Consejo Directivo de la Federación de Camioneros para analizar la millonaria multa que le impuso el Ministerio de Trabajo, Moyano vinculó a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, con la decisión del Gobierno.

"Es la primera ministra del país", ironizó.