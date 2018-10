El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió esta tarde que si los empresarios del sector "no hacen una propuesta seria, inevitablemente vamos a tener que ir al paro", luego de otra reunión paritaria sin acuerdo.

"No queremos molestar a nadie pero no nos dan otra salida", sostuvo Moyano, en un acto frente a la Secretaría de Trabajo en Callao al 100, y añadió que "no es posible que se hagan los distraídos".

Añadió que "si el miércoles no vienen con una propuesta" se convocará a un paro, y criticó duramente la política económica del presidente Mauricio Macri.

"Espero que se pueda ir en el 2019 porque esto no se aguanta más", indicó ante un nutrido grupo de manifestantes, y advirtió que "reprimen a los trabajadores, nos amenazan, nos llenan de denuncias, y ello los llaman coraje y van al FMI, y se arrastran como las víboras".