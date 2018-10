Hace algunos meses habían perforado el ya histórico techo paritario del 15%, ahora los Camioneros que comandan Hugo y Pablo Moyano insistieron en urge la reapertura de la negociación, luego de haber notificado por escrito a los empresarios respecto de que sin respuesta retomarían su plan de lucha. "Esperamos la convocatoria para la reapertura, si nos llaman y nos ofrecen lo que pedimos los vamos a aplaudir", expresó el ex titular de la CGT sin descartar que puedan definir una medida de fuerza a la brevedad.

La dinámica de la economía en plena crisis hace que esa organización sindical con poder de fuego para cualquier reclamo estime en un 43 o 44% su pretensión para llegar a un nuevo acuerdo. Incluso detallaron que las proyecciones de economistas de varias escuelas les certifican que no hay reclamo desmedido, sino el efecto de la inflación "que todos pueden comprobar" al recorrer comercios y mucho más al analizar las tarifas de servicios.

El también presidente de Independiente convocó a una conferencia de prensa en la que advirtió que no permitirá que "le falte un plato de comida a ningún trabajador en actividad".

Hugo Moyano divide su agenda en el reclamo del gremio que lidera, como también la ofensiva del Frente Sindical para el Modelo Nacional donde se agrupan los sindicatos combativos y la participación en la etapa pre internas del justicialismo. Dichas cuestiones, aseveró, no le restan ni énfasis ni tiempo a lo que considera su obligación central, la defensa de los trabajadores de su sector. "Queremos equiparar la pérdida del poder adquisitivo" remarcó para acotar que como lo hizo durante toda su trayectoria sindical la inflación que define el monto de cualquier aumento a reclamar es el que se percibe en las góndolas de los supermercados. En junio los Camioneros lograron llevar el monto de su acuerdo paritario por encima del 25%, cuando todavía el gobierno de Cambiemos enarbolaba el tope del 15% como mejora razonable. Y no solo eso, una vez más los transportistas sellaron el bono adicional de $9.000 ocasión en la que destacaron que "el monto de acuero paritario se extiende a todos los beneficios adicionales" que perciben los trabajadores de Camioneros. No faltó un capítulo judicial para la pulseada salarial e incluso el capítulo de embargos a esa organización "por no haber acatado una conciliación obligatoria". Incluso aquella sanción se coronó con embargos. Para aggiornar su reclamo Hugo Moyano se refirió al incremento de insumos y tarifas que viene en progresión sostenida y consideró que a la hora de las excusas patronales, corresponde recordar que "no somos nosotros los que encarecemos el gasoil y los peajes. Eso los empresarios se lo tienen que reclamar al Gobierno nacional", subrayó.