Moyano mantiene cuentas pendientes en la CGT y advertencias al nuevo Gobierno

El desagrado de Hugo Moyano no solo fue inocultable durante la visita de Alberto Fernández a la CGT. Tal semblante está contenido respecto a los impostergables pasos que dará el futuro gobierno incluso antes del 10 de diciembre. El tema fue uno de los ejes en la reunión que compartieron hace algunos días, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Pablo Moyano y otros dirigentes. La semana que viene habrá otro encuentro, sobre el filo de la presentación del gabinete de Fernández, con trazos más definidos. Como lo remarcó BAE Negocios hace semanas el Frente Sindical (Fresimona) "refresca memorias" en cuanto que la mayor carga de energía para enfrentar a la gestión de Cambiemos "nos costó persecusiones en todos los frentes, judiciales, paritarias, sindicales y muchos más. Mientras que otros compañeros dirigentes consideraban que la reforma laboral, que frenamos desde el Fresimona y el 21F, era inevitable; bueno ahora todos parecen fernandistas", le remarcó una fuente del moyanismo a este medio.

Ese sector tampoco considera que el aparente equilibrio del movimiento obrero que logró el presidente electo con su visita a la CGT, incluso por la inclusión de la CTA de Hugo Yasky y las organizaciones sociales del triunvirato San Cayetano, cierre capítulo alguno. En efecto, la reivindicación del bono de Camioneros, en simultáneo con la postura de Azopardo de no impulsar pedido general alguno, marcó kilómetros de diferencia en la siempre activa diáspora del movimiento obrero. Sin que lo protocolar tape las diferencias, Hugo Moyano resaltó que "entre todos decidimos respaldar al Gobierno electo para ayudarlo a salir de esta situación, pero de ahí a resignar los derechos de los trabajadores hay un camino muy largo. El que lo quiera hacer o esté acostumbrado a hacerlo, que lo haga. Nosotros no estamos dispuestos". Pruebas al canto, esa organización de transportistas anticipó no sólo su batallar por el bono de fin de año sino también postura firme en conflictos laborales como en la empresa Musimundo. "La rama logística se manifiesta en contundente apoyo a los 78 compañeros despedidos", realzaron desde esa organización sindical.

A la misma hora y por otro canal de sintonía CGT, los enemigos íntimos del Camionero e hijos, consideran que el Fresimona "quedó aislado". "Se equivocan, nos parece. El partido no terminó", dejan entrever desde el moyanismo, con aclaración expresa de que no poseen una vocación "rupturista" pero van tomando nota del día a día. Tras la reunión con Massa y Máximo Kirchner, en el encuentro de la semana próxima deberán bajarle "hectopascales" en rigor de presión y meteorología sindical, un escenario inestable por lo general.

En la reiteración de la consulta respecto al escenario y la actitud que asumirán, el moyanismo ratificó su estado de "desagrado", ad referendum del encuentro que tendrán en días, pero también que hay puntos innegociables y que ya postuló Hugo Moyano a la emisora Futurock: "Cuando el laburante necesite algo, nosotros lo vamos a pedir. Si a alguno no le gusta, lo lamento, pero es mi función y responsabilidad. El laburante no me puso en el gremio para que le caiga simpático a alguno".