El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, encabezó sobre la Avenida 9 de Julio una masiva marcha contra el Gobierno junto a movimientos sociales, políticos, las CTA y otros sindicatos, en la que llamó a los trabajadores a prepararse para las elecciones porque -según dijo- “los gorilas no pueden estar más” en el poder, al tiempo que advirtió no tiene miedo de ir preso.

En medio de su enfrentamiento con el Gobierno y del avance de las causas judiciales en su contra, Moyano se mostró acompañado en el escenario por dirigentes de distintos sectores gremiales opositores al macrismo, mientras que no asistieron ni movilizaron afiliados sus colegas de la CGT que manejan los grandes gremios, como los gordos e independientes’, además de los del transporte y los del barrionuevismo.

Moyano negó que la movilización tuviera como objetivo eludir las causas judiciales en su contra, a la vez que resaltó que la convocatoria no fue para ‘amenazar ni desestabilizar’ a la gestión de Mauricio Macri.

‘No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo de corazón’, remarcó el líder de Camioneros, en el cierre del multitudinario acto.

Al agradecer el acompañamiento de los presentes, rechazó que la marcha fuera para esquivar las causas en su contra. ‘Si tuviera un problema, tengo las suficientes pelotas para defenderme yo mismo’, recalcó Moyano y aseguró que no está ‘implicado en ningún tema de corrupción’. En la misma línea, señaló: ‘No me cagué nunca, siempre puse las que tengo que poner y si hay un problema que se queden tranquilos, que voy a poner las que tengo que poner’.

Escoltado sobre el escenario montado en la esquina de la avenidas 9 de Julio y Belgrano por sus hijos Pablo y Facundo, el líder de Camioneros expresó que ‘los gorilas no pueden estar más’ en el gobierno porque les ‘quieren quitar la dignidad a los trabajadores’, y exhortó a sus seguidores a prepararse para cuando sea el momento de volver a votar.

Moyano aclaró que la marcha se convocó para ‘decirle al señor Presidente que no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de la sociedad, como los jubilados y los trabajadores’ y pidió que deje de ‘hacerle caso a los CEOs del Gabinete’. Cuando desde la calle comenzaron los “futboleros” insultos contra Macri, el camionero puso tranquilidad: ‘No hace falta, no hace falta’, arengó.