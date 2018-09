El jefe del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, consideró esta mañana que el presidente Mauricio Macri "está muy incómodo" y "tiene ganas de rajarse".

"Es un hombre que está muy incómodo en la situación que está y, según algunos allegados, más que incómodo tiene ganas de rajarse", afirmó Moyano.

El sindicalista apuntó con dureza contra los integrantes del Gobierno nacional, sobre quienes señaló: "son niños bien que no están acostumbrados a que nadie les contradiga nada".

"Estos que están en el gobierno tocan dos teclas y se llevan diez veces más que los bolsos, empezando por Franco Corleone", dijo además Moyano.

En declaraciones periodísticas formuladas al ingresar a un encuentro que mantenía con intendentes, el líder camionero consideró que el presidente Macri "está desorientado, no sabe qué hacer y lo manejan: es un instrumento del poder".

Al ser consultado acerca de por qué el Gobierno nacional no convocó a distintos sectores antes de tomar recientes medidas económicas, indicó: "no sabrá qué decirles, no tienen noción de la responsabilidad que tienen".

En cuanto a los recientes cambios en la estructura del Gabinete nacional, consideró que no derivó en "ninguna" modificación y que se trata de "maniobras".

"Nosotros no somos chupamedias. Siempre he respetado al presidentes que han asumido, pero cuando se desvían y no cumplen yo me pongo de la vereda de enfrente. Estoy siemrpe de la vereda del laburante", enfatizó.

Para Moyano, en el país ocurren "cosas muy graves" y señaló que "falta la comida" en muchos hogares. El gremialista resaltó que desde "un punto de vista humano es muy grave, muy delicado" .