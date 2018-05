El líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, volvió a mencionar la posibilidad de convocar a un paro y movilización de gremios de la CGT en caso de un veto del presidente Mauricio Macri a una eventual ley para frenar el aumento de tarifas que la oposición tratará mañana en el Congreso.

"Si se veta, que sería el tercero en dos años, me parece que ya sale de la democracia. Hay que hacer algo para que entiendan que esto no es una dictadura", sostuvo Moyano ante la prensa en la sede de Independiente y un día antes de la movilización que su sector realizará al Congreso en apoyo al proyecto opositor sobre tarifas. En este marco, al ser consultado sobre un eventual paro, con moderación agregó: "Hay que ver si lo acepta la gente".

"Yo creía que iba a ser un Gobierno que iba corregir algunas cosas, pero no de la forma en que lo ha hecho. Es un disparate aumentar los servicios. Estos muchachos nunca han sufrido necesidades. Ellos creen que toman una decisión y bueno... pero en realidad le están sacando un plato de comida a la gente y ellos no lo saben, porque no lo han vivido", completó.

Después del clima que se vivió en la última reunión del Consejo Directivo de la CGT la semana pasada, donde primó el malestar por el nuevo impulso a la reforma laboral, si finalmente Macri veta la ley de tarifas, como se espera si el proyecto es sancionado, todo indica que los sindicalistas de la CGT más proclives a activar un paro arrastrarían a los más dialoguistas, quienes reclamaban dejar correr más tiempo antes de ir a una huelga.

Por su parte, Carlos Acuña, el miembro del triunvirato de la CGT que responde al gastronómico Luis Barrionuevo, se había pronunciado en sentido similar, al señalar que si el Presidente veta la posible ley que apruebe la oposición para disminuir el aumento de tarifas "la CGT debe llamar a un paro nacional".

En tanto, el líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien viene desarrollando marchas y acciones en conjunto con los Moyano, se mostró confiado en que el proyecto aprobado en el parlamento. "Es la única propuesta con sensibilidad social que haría viable la vida de cientos de miles de argentinos que están en un verdadero drama cotidiano teniendo que optar por pagar facturas que le vinieron o dar de comer a sus hijos", manifestó el también diputado de Unidad Ciudadana.

"Vamos a votar mañana (por hoy), esperamos que después en el Senado se apruebe la ley, y vamos a ver si el Presidente, como dijo, es capaz de ponerse el país en contra", añadió. "Si hubiera un veto a esta ley se daría una situación de gran conflictividad, de gran movilización callejera, y la posibilidad de que además se convoque a un paro general", agregó Yasky.