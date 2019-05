El Frente Sindical que lideran Hugo y Pablo Moyano analizará el martes en Camioneros qué decisión tomarán respecto al paro nacional del miércoles 29 que decretó la CGT. Mañana los movimientos sociales (Ctep, CCC y Barrios de Pie) llegarán a la central de Azopardo para analizar si aportan dinámica conjunta en la huelga y si condimentos faltaban al siempre áspero escenario político sindical, un sector de la izquierda aseguró que el 29M busca otorgarle "gobernabilidad" a la administración Cambiemos.

Definida la medida de fuerza el movimiento obrero en su diáspora histórica y variopinta trata de articularse sobre el punto en común de la huelga: el devastado escenario económico y social de los trabajadores. Razones numéricas sobran: 252.500 empleos registrados perdidos, la progresión geométrica en merma de labor en negro sin cálculo pero real, poder adquisitivo erosionado y paritarias a la baja. La CGT subrayó que la reunión con el FMI "fue no vinculante" para activar una nueva jornada de lucha al mismo tiempo que sobre la superficie quedaron nítidas señales de que la mayoría de los argumentos que trasladaron a la comitiva que responde a Christine Lagarde son el abc del paro. Unanimidad de decisión del consejo directivo que fogonearon sindicatos del transporte y, como segundas voces, los sindicatos industriales.

A propósito de los transportistas que integran la CATT, portuarios, colectivos, trenes y vuelos, ratificaron que el 29M no habrá servicios. "Está todo está decidido", le resumió el titular de La Fraternidad Omar Maturano a BAE Negocios. Sin lugar a lugares comunes como cuánto dinero perderá el país ese día o qué cambia tras una huelga general nacional el ferroviario desafió: "No somos tan tontos como para pensar que el día después cambiarán el plan económico". Palabras más, sílabas menos, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, resumió la "conciencia" sindical sobre nula alternativa de modificaciones mágicas, al tiempo que otros dirigentes cegetistas espetaron que el mismo Presidente se encarga de remarcar que "no hay un plan B" si bien ironizan "los trabajadores se están yendo al descenso".

Desde la misma CATT, su titular Juan Schmid suele apuntar que los reclamos incluyen en primera fila de emergencia a los jubilados, sin dejar de enunciar que es obligación de la dirigencia recalcar que los trabajadores de hoy deben ser solidarios con los de ayer no sólo por pensar que los derechos apuntan al acceso para una jubilación digna, la cual está a distancia galáctica del ingreso mínimo que percibe la mal llamada clase pasiva.

También los primos hermanos de las CTA estudian al detalle la previa del 29M sin dejar de considerar que algunos cegetistas solo pensaban una huelga para 2020. El mito de la desestabilización del Gobierno es denostado por Hugo Yasky y Pedro Wasiesjko en cuanto a que frente a la opción de quedar bajo sospecha de "desestabilizadores" o "funcionales" al modelo neoliberal asumen el primer riesgo ya que "en todo caso esa es una cuestión para discutir..."