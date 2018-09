El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó hoy que si bien "muchos" vecinos le dicen que "les cuesta llegar a fin de mes", también le piden que "no afloje" en su gestión.

"Yo camino mucho la calle, me siento a tomar café y la gente se me acerca y me cuenta cómo está... Nos piden cosas, nos critican, muchos nos dicen que hoy les cuesta llegar a fin de mes pero todos nos piden que no aflojemos", aseguró el mandatario en declaraciones a La990.

Tras participar junto al presidente Mauricio Macri de la inauguración del Puente Olímpico Ribera Sur, el funcionario precisó de todos modos que uno de los principales reclamos de los vecinos es "la inseguridad", ya que "durante el día hay más policía en la calle que a la noche".

Por otra parte, el mandatario porteño consideró que la sociedad "no quiere volver al pasado" y se mostró confiado de que el Ejecutivo nacional pueda aprobar en el Congreso el presupuesto para el año que viene.

"En el Senado tenés a un Pichetto (jefe del bloque justicialista) que apuesta al diálogo; después tenés a (el líder del Frente Renovador, Sergio) Massa que, si bien no es más diputado, está su gente. Nunca tuvimos mayoría en el Congreso", señaló Rodríguez Larreta.

En cambio, el referente del oficialismo se mostró muy duro con el dirigente gremial Hugo Moyano, al resaltar que "no representa a nadie" porque no tiene cargo como legislador.

"El otro día me crucé con el gobernador Juan Schiaretti y también tendió puentes. Uno más opositor como Juan Manzur de Tucumán dice que hay que consensuar, eso es positivo", agregó.

Consultado por los ajustes en la obra pública planteados por el Ejecutivo Nacional, el jefe de Gobierno garantizó que "todas los trabajos que se empezaron en la Ciudad se van a terminar".