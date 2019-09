El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica consideró hoy que para gobernar la Argentina "se precisa un mago, no un político", y dijo que el país "tendría que elegir no a (Alberto) Fernández, sino a Mandrake".

Durante una entrevista con El Destape Radio, el dirigente socialista destacó la figura del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, a quien calificó como "un viejo conocido".

Mujica recordó en la entrevista que el candidato a presidente de la oposición estuvo en su casa un par de veces. "Tiene la ventaja de tener una experiencia importante en el Gobierno y eso es un punto a favor", añadió.

Sin embargo, el ex mandatario uruguayo resaltó que "la Argentina tendría que elegir no a Fernández, sino a Mandrake" el mago, el popular personaje de comic. "Se precisa un mago, no un político. Pero como ha sido imposible elegir un mago...", señaló el referente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

El ex líder tupamaro le recomendó a Fernández no "pelearse de entrada con el sector que le puede dar respuestas más rápidas, la agricultura", ya que es un área de producción que "le puede traer divisas rápidas".

Sin embargo, al ser preguntado por la postura del oficialismo en Argentina, Mujica no descartó una posible reelección de Mauricio Macri y enfatizó que, si bien los resultados de las primarias no fueron buenos para el oficialismo, "la historia demuestra que el poder de recuperación (de los partidos políticos) es fantástico".

En este contexto, opinó: "No tengo la visión pesimista que tienen por ahí los inversores yanquis. La Argentina ha demostrado mil veces que tiene la capacidad de despilfarrar una fortuna y volver a nacer; tiene ese tesoro que es La Pampa húmeda que es invalorable".

También, criticó las políticas del oficialismo y recordó que "al principio lo defendían a capa y espada (al Gobierno) y ahora nadie es macrista". "La Argentina no solo está endeudada, bajó el PBI, bajó la riqueza global en forma considerable, entonces es muy grave lo que ha pasado", cerró.