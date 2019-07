El ex presidente Fernando de la Rúa murió durante la madrugada de este martes a los 81 años en el Instituto Fleni. Por su fallecimiento, desde Casa Rosada decretaron tres días de duelo nacional.

El ex jefe de Estado se encontraba internado en grave estado y este lunes su cuadro había presentado complicaciones cardíacas y renales, que agravaron su estado de salud. Por una descompensación, que no pudo ser revertida, el ex mandatario murió en horas de la madrugada.

De la Rúa, dirigente de la UCR, fue Presidente de la Argentina entre el 10 de diciembre de 1999 y el 20 de diciembre de 2001.

El ex jefe de Gobierno porteño se encontraba en ese centro de salud desde el 28 de enero pasado, cuando había sido trasladado para recuperarse tras estar internado por 28 días en el Hospital Austral, donde había sido sometido a una angioplastía.

La última aparición pública del ex jefe de Estado había sido el 30 de noviembre pasado cuando había asistido junto a su esposa, Inés Pertiné, a la Gala del G20 realizada en el Teatro Colón.

En 2018, De la Rúa había sufrido dos infartos, uno en octubre y otro en mayo, aunque sus problemas cardíacos habían empezado en 2001 cuando todavía era jefe de Estado y en ese momento lo sometieron a una angioplastia para desobstruir la arteria coronaria derecha.

Otro antecedentes similares se produjeron en 2010 y 2014, cuando debió ser intervenido, al tiempo que en enero de 2016 había pasado por el quirófano pero en esa oportunidad fue por un problema en la vejiga.