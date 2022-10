Nada cambió en Trabajo: aval de la CGT a Olmos ante críticas de la Corriente, el moyanismo y las CTA

Las repercusiones sindicales por el inicio de la era de Kelly Olmos al frente del ministerio de Trabajo certificaron posiciones sobre la política salarial y laboral de la Casa Rosada. Quienes no esperan cambios de gestión y adhieren a rajatabla al Gobierno dejaron sus voces de apoyo. Los que demandan medicina salarial urgente refrendaron críticas.

La funcionaria designada mantuvo este martes un encuentro en la sede de la avenida Alem con su antecesor Claudio Moroni, acompañada de algunos colaboradores, y regresará el jueves, ya en funciones, según pudo saber este diario.



Desde el núcleo dialoguista dominante en la CGT negaron malestar por la designación, más allá de que no hubo comunicado oficial "de bienvenida" para Olmos. Andrés Rodríguez (UPCN), Jorge Sola (Seguros y secretaría de Prensa de Azopardo) avalaron a la economista.

"La decisión del Presidente se encarrila dentro de lo que él cree que puede ser funcional a su Gobierno y en ese sentido la CGT va a sostener el funcionamiento", dijo Sola.

También el responsable de la secretaría de Políticas Educativas Sergio Romero (UDA) manifestó su aval señalando que a Olmos "le espera un trabajo arduo en búsqueda de consensos" pero está "respaldada para el cargo". "Es preciso sostener las paritarias y mejorar los salarios y empleos en el país. La suma fija en el momento es un alivio para el bolsillo del trabajador, pero también un problema en el futuro inmediato. No es dinero remunerativo sino solo un paliativo", señaló Romero sobre el eje que divide desde marzo a esa central en cuanto a negociación colectiva versus sumas fijas.

Acción y pesos

En la vereda contraria de la interna gremial, el ministro de Trabajo Bonaerense, Walter Correa, remarcó que "el Gobierno Nacional tiene que accionar para que mejoren los salarios y los precios no suban", para acotar que "el aumento por suma fija no es contradictorio con la negociación paritaria".

Correa es un dirigente destacado de la Corriente Federal (CFT), uno de los bloques sindicales que con el moyanismo del Fresiomona se movilizará a la Plaza de Mayo el lunes 17 con el reclamo de sumas fijas para aliviar los sueldos como otro de los ejes convocantes del Día de la Lealtad.

Dentro de la CFT consideran "imprescindible" que se otorguen las sumas fijas que rechazan la Casa Rosada, la UIA y la CGT y que se clarifica en el perfil del ministerio de Economía sobre todo desde la asunción de Sergio Massa.

Desde la CTA Autónoma y ATE Nacional, Hugo "Cachorro" Godoy cuestionó con dureza al Gobierno. Al reclamar un cambio de políticas y no sólo de nombres el estatal aseveró que "los sectores populares merecen un alivio a la corrosión de los ingresos "con un freno a la escalada de precios se posibilite una mejora en las condiciones de vida. Esa debería ser su prioridad"

Desde la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky consideró que Moroni "gestionó a la cartera laboral como si fuera una oficina equidistante entre las cámaras empresarias y los sindicatos. Esperemos que Olmos tenga una actitud más política, más comprometida con el mundo laboral".