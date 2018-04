El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró que la palabra grieta "es una tragedia que no se debe naturalizar" en el país, al inaugurar hoy el 120 período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa provincial.

Asimismo, consideró que en Salta "tal vez sea tiempo de evaluar algunas iniciativas de la oposición respecto a una reforma constitucional" y se manifestó a favor de "igualar para arriba".

"No se trata de auspiciar y alimentar el uno contra otro. Se trata de avanzar el uno con el otro", señaló el mandatario. "Sería una injusticia decir que no somos escuchados por el gobierno nacional", confesó, aunque reparó en que no se recibieron "todas las respuestas que necesitamos".

Urtubey sostuvo que "la calidad institucional no se declama, sino que se realiza y observó que hoy, en Salta, "existe una convivencia política inédita, que permitió logros importantes".