Alessandra Minnicelli, esposa del ex ministro de Planificación Julio de Vido, aseguró que el ex presidente Néstor Kirchner nunca le hubiera “soltado la mano” al detenido ex funcionario “como lo hizo Cristina”. “En un equipo de trabajo no es una persona sola la que decide qué hacer. No voy a saber hasta que hable con ella si fue una decisión o una estrategia”, manifestó la mujer. Y agregó: “Siento que fue un error haber dejado a Julio sólo como el piojoso. La conozco a Cristina desde chica, pero desde que Julio está detenido ella nunca me llamó. Tuvo un gesto inhumano hacia mí, lo siento así”.