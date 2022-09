Ni la convocatoria a Luján logró revertir la división en la CGT

La misa por la paz y la fraternidad de los argentinos certificó las diferencias expuestas en el ámbito de la CGT esta vez con punto de referencia en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, distancias preexistentes en cuanto a la titular del Senado sectores dominantes de esa central.

Fue magra la asistencia de dirigentes de Azopardo a la convocatoria en la Basílica de Luján, cuestión que no sorprendió luego de las idas y vueltas para definir medidas en la central obrera respecto al intento de magnicidio, lo que consolida diferencias porque en la misa estuvieron de por medio la figura del Presidente Alberto Fernández, a quien respaldaron desde el terremoto de las PASO 2021, como también la valoración eclesiástica de la CGT para cualquier convocatoria que tenga de por medio a la Iglesia.

"Estuvimos de mayo a agosto para concretar una marcha el 17A, en la situación económica que tienen los trabajadores, por una cuestión política nadie puede sorprenderse de que no haya unidad, nos conocemos todos", sentenció una fuente sindical a BAE Negocios.

"Todo lo que se reclama por la unidad del peronismo en realidad es a favor del kirchnerismo", acotó otro dirigente de un gremio poderoso. Distantes de esas consideraciones, en Luján pudo verse entre otros a Abel Furlán (UOM), el referente de Curtiembres y ministro de Trabajo Bonaerense Walter Correa, la legisladora y líder del Sitraju Vanesa Siley, Pablo Flores (Aefip) y al líder de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky. Predominio del ala más ligada al kirchnerismo en lo que a gremios se refiere pero sin asistencia masiva como para otras citas.

En el nombre de Francisco

Los movimientos sociales peronistas por su parte estuvieron representados por Juan Carlos Alderete, Juan Grabois y Gildo Onorato también secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que comulgan no sólo con el oficialismo sino también poseen estrechos lazos con la Iglesia y en particular con la prédica del Papa Francisco desde bases que toman referencia el Tierra, Techo y Trabajo como otros postulados que promovió y promueve el ex cardenal Bergoglio.

En cuanto a la CGT, antes del jueves 1 el kirchnerismo marcaba el límite de tolerancia para cualquier decisión, a punto de cuestionar comunicados oficiales de Azopardo e incluso con amago de ruptura por parte de los "peronistas no K".

Como publicó este medio, más allá de las organizaciones ligadas al gastronómico Luis Barrionuevo aclarando incluso que no responden a tal conducción, quienes promovieron poner freno a la tesitura que hizo pública Pablo Moyano en la marcha y conferencia de prensa posterior al #17A, comienzan sus argumentos separando al peronismo del kirchnerismo.

Para certificar sus dichos otros dirigentes recuerdan que en el congreso de Parque Norte realizado en noviembre de 2021 y donde asumió la actual conducción cegetista "no hubo una sola referencia al período 2003/2015 a la hora de revalidar principios y doctrinas justicialistas".