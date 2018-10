El abogado Carlos Beraldi, que patrocina a la ex presidenta Cristina Kirchner, aseguró hoy que "no hay posibilidad" de que la líder de Unidad Ciudadana sea impedida de ser candidata en las elecciones del año que viene.

"Esa posibilidad no existe. Esta idea de hacer ficha limpia como andan diciendo algunas personas que quieren usar a la Justicia con fines políticos no se da porque no es una ley vigente y no puede derivarse ningún tipo de proscripción por el hecho de tener un proceso judicial en trámite", sostuvo el letrado.

En declaraciones a radio El Destape, Beraldi indicó que "no hay ningún elemento para que se puedan enturbiar eventuales candidaturas".

Sobre la posibilidad de que la actual senadora del Frente para la Victoria reciba una sentencia antes de las elecciones, el abogado minimizó esa hipótesis: "La única causa que tiene fecha de inicio de juicio oral es la de la obra pública. Existiría la posibilidad de que el juicio termine (antes del plazo de inscripción de candidaturas) pero yo lo veo difícil porque hay ordenadas casi 100 declaraciones testimoniales. No hay audiencias todos los días, seguramente habrá una por semana".

E insistió en que es "muy dificultoso que se llegue a dictar una sentencia dado que es un proceso sumamente complejo", aunque luego aclaró que "a esta altura no se puede descartar".