"El Gobierno mismo quiere bajar la tasa de interés de las Leliq pero no sabe cómo hacerlo, por impericia" afirmó esta tarde Axel Kicillof, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, acerca de la polémica desatada esta semana por Alberto Fernández sobre la cuestión de pagar jubilaciones con el dinero hoy destinado a las Letras de Liquidez que emite el Banco Central. Entrevistado en Crónica HD por Chiche Gelblung, Kicillof se refirió también a la campaña sucia, la inseguridad, la pregunta que le realizó Virginia Gallardo y la polémica comparación hecha por Aníbal Fernández entre María Eugenia Vidal y el femicida Ricardo Barreda.

“Alberto dice que le sacaron los remedios a los jubilados, es una cosa inhumana, le bajaron la jubilacion. ¿Dónde está esa plata? Cuando uno ve las ganancias inmensas del sector financiero no es que faltan ingresos sino que la plata está mal ubicada” agregó el ex ministro de Economía sobre la cuestión de la Leliq y las jubilaciones. Y consideró que el candidato presidencial por el Frente de Todos "dice cuál es el problema que hay hoy y no cómo lo va a resolver él".

Además, el economista y candidato se diferenció de la afirmación de Aníbal Fernández de que dejaría a sus hijos con el cuádruple femicida Barreda antes que con Vidal al aseverar que le parece "que no hay que hacer campaña agresiva" y que él sufrió "agresiones desde el primer día". "Nunca fui afiliado al Partido Comunista", ejemplificó, aludiendo al calificativo de "marxista" que le propinó Miguel Pichetto.

En este contexto, se refirió a la fake news difundida por el senador oficialista Federico Pinedo, quien tuiteó una falsa declaración suya sobre Venezuela. "Pinedo sacó en Twitter una frase mía pero falsa, ¿para qué lo hará? ¿Creés que no sabe que es falsa?", se preguntó Kicillof. "Al rato saca otro tuit diciendo que es falsa. Entonces borrá el tuit original", le reclamó directamente al presidente provisional del Senado.

Por otra parte, Kicillof hizo referencia a la cuestión de la inseguridad, que según él "empeoró, como dice cualquier vecino", y reclamó "dividirla en dos". Ya que, si bien reconoció que problemáticas sociales como el desempleo no ayudan, aseguró también que "el presupuesto de seguridad de la Provincia cayó desde 2015 un 29% en terminos reales, no hay nafta en los patrulleros y los sueldos de los agentes de la Policía Bonaerense son mas bajos que los de la Policía Federal y de la Ciudad".

El candidato a gobernador volvió también sobre la pregunta que le realizó la modelo Virginia Gallardo hace algunas semanas en el programa televisivo Polémica en el Bar sobre la relación entre emisión monetaria e inflación. Al respecto, Kicillof dijo que la cuestión planteada por Gallardo "era muy técnica" para ese programa y que "si se sintió menospreciada, le pido disculpas", "pero no fue así", agregó.

Por último, hubo espacio también para un repaso de cuestiones personales. "Mi papá murió y mi mamá es psicóloga", dijo el economista, que admitió que, tras resistirse, finalmente accedió a analizarse en terapia pero que está "faltando mucho en campaña". "Cada uno tiene angustias y miedos, no se si resolví cosas [en el análisis] pero por lo menos las planteé", añadió.

También hizo referencia a su paternidad, al reconocer que ser padre lo "movilizó un montón" y que sus hijos, de 10 y 7 años, lo hicieron "muy vulnerable".