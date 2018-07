n El presidente del bloque de senadores de la UCRl Ángel Rosas consideró llamó a la oposición a acompañar la aprobación del Presupuesto 2019. "El objetivo tiene que ser el equilibrio fiscal porque si no Argentina no tiene futuro. Hay que lograr el equilibrio de manera de no impactar fuertemente en las clases vulnerables que deben ser protegidas", manifestó Rosas.

"El costo político lo tiene que pagar el gobierno, pero necesitamos el acompañamiento del peronismo porque de otro modo no hay manera de que se apruebe el presupuesto, lo que hay que buscar es coincidencias respecto de hacia donde apuntamos con el ajuste", añadió.

El senador recordó que en caso de que la oposición se niegue a la aprobación el gobierno puede seguir gobernando con el presupuesto anterior aunque, señaló, "ese no sería un buen mensaje ni hacia adentro ni hacia fuera. Todos coincidimos en que no se puede seguir con este déficit fiscal, pero todos decimos que lo haga el otro y así anda el país", señaló.