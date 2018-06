Pablo Moyano no dudó en realzar que el 25% logrado en el acuerdo paritario con los empresarios “se logró en la calle”, destacando la movilización y protestas que llevaron a concretar “una vez más”, la respuesta que los trabajadores “esperan y merecen”, según subrayó. “Nos llegaron a decir que estábamos locos por nuestro pedido, les demostramos que no estábamos equivocados”, manifestó. Respecto a la solicitud de rectificación del Gobierno consideró “lo que dice el ministerio de Trabajo o algunos medios periodísticos no tiene validez, las paritarias son libres. Acordamos con empresarios, no tenemos nada que discutir con el Gobierno”, exaltó.