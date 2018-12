El referente de la Ctep Juan Grabois sostuvo que las organizaciones sociales no son "las garantes de la paz social", pero aseguró que si no hay disturbios en diciembre es gracias a estos movimientos. El dirigente le respondió así a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que esta semana hizo un llamado a la "responsabilidad" de todos los movimientos sociales "para tener un diciembre tranquilo".

Grabois, que prepara una candidatura para las próximas elecciones junto al kirchnerismo, sostuvo que "con cuatro años más de macrismo nos quedamos sin país".

"Nosotros no somos los garantes de la paz social, no pueden cargarle a los movimientos sociales el enojo qué hay en la gente", manifestó a El Destape Radio. Además, remarcó que "si no estalla diciembre es gracias a las organizaciones que permiten a las familias una subsistencia mínimamente digna".

Quien también cuestionó a Stanley fue la líder de uno de los sectores de Barrios de Pie, Silvia Saravia, quien consideró que "detrás de las acusaciones de la ministra está la intención de esconder la profundización de la pobreza y la falta de empleo".