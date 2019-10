El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, le respondió a Nicolás Del Caño y dijo que no tiene idea de "quién es Micky Vainilla", el personaje con tendencias xenófobas que interpreta Diego Capusotto y con el que lo comparó el postulante del Frente de Izquierda durante el debate.

"No tengo idea quién es Micky Vainilla", afirmó Pichetto, y sobre las críticas de Del Caño, expresó: "No merece ningún comentario. Yo no acostumbro a bastardear a la gente cuando no puede defenderse. Del Caño habla de temas ridículos. En materia de seguridad la gente quiere un ajuste. Que me digan ese tipo de cosas me molesta por no poder contestarla".

El senador indicó que no es un "neonazi" sino un "demócrata", que está "en contra de los extranjeros que delinquen en la Argentina".

"Yo no tengo ninguna postura xenófoba con nadie", resaltó el compañero de fórmula de Mauricio Macri en declaraciones a radio Nacional. Sobre Del Caño, consideró que es "es un hombre joven con ideas viejas".

Mientras tanto, aprovechó para reiterar su confianza en relación a los comicios del domingo. "Estamos frente a un nuevo escenario electoral: la política se hace con la gente", dijo el candidato a vice, y planteó que la movilización del pasado sábado al Obelisco fue de un "significante político y social extraordinario", porque esa modalidad "se repite en cada una de las plazas de la república" y "está indicando que algo está modificándose en el comportamiento de una sociedad".

Después de participar junto al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, de la reunión del gobierno con la Unión Industrial Argentina (UIA), el compañero de fórmula de Macri sostuvo que "hay algunas declaraciones inquietantes del frente opositor y algunos personajes que están orbitando en el universo del Frente de Todos".