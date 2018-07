La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas cuestionó hoy el decreto de reforma militar del Gobierno nacional y al respecto dijo que no entiende los motivos por los cuales el presidente Mauricio Macri afirma que la sociedad argentina tiene "una deuda" con las Fuerzas Armadas.

"No entiendo por qué Macri habla de una deuda con las Fuerzas Armadas, no les debemos nada", sostuvo la activista de Derechos Humanos.

En diálogo con radio La Patriada, Cortiñas recordó la experiencia de los años de plomo cuando gobernaba la última dictadura militar y acto seguido reclamó que las Fuerzas Armadas no vuelvan a recorrer "las calles de nuestro país".

"No queremos más a las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país, no queremos más intimidaciones permanentes", enfatizó. Y agregó: "No entiendo qué peligro hay en el interior o desde el exterior para militarizar nuestro país, estamos en contra".

Luego arremetió otra vez contra el Gobierno, al que acusó de no interesarle "para nada los Derechos Humanos". "Al Gobierno no le interesan para nada los Derechos Humanos y están dispuestos a gobernar con mano de hierro, con políticas que atrasan y llevan al hambre", fustigó.