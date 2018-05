El flamante presidente de la DAIA, Alberto Indij, consideró hoy que el “supuesto acoso” del extitular de la entidad judía Ariel Cohen Sabban a la actriz Esmeralda Mitre “está en la esfera íntima de dos personas adultas”, al tiempo que reclamó que “se esclarezca” porque es “muy dudoso”.

“El supuesto acoso realmente está en la esfera íntima de dos personas adultas. Si uno lee atentamente las declaraciones, es un tema muy ríspido, muy dudoso y es imprescindible que esto se esclarezca”, sostuvo el dirigente comunitario.

En diálogo con Radio La Red, Indij precisó que la renuncia de Cohen Sabban fue motivada por “el hecho de que haya ido a la casa (de Mitre) sin consultar” al Consejo Directivo de la DAIA.

La artista afirmó que el expresidente de la entidad comunitaria le “tocó un pecho” y le quiso “dar un beso en la boca” durante un encuentro

“Si no veo evidencias, no voy a tirar al escarnio a una persona si no estoy seguro de que cometió un acto que moral o jurídicamente sea inapropiado. Yo tengo que creerle, pero tendrá que demostrarlo en las esferas que corresponda”, manifestó.

Y, tras anticipar que el acusado referente de la comunidad judía “va a salir a dar su versión de los hechos que difieren sustancialmente de lo que dijo Esmeralda Mitre”, agregó: “Él contó otra historia, que de ninguna manera le pidió dinero, sino que le aconsejó algunas acciones a realizar para terminar de cerrar el tema de las declaraciones desafortunadas que ella había hecho. De ninguna manera le pidió una suma de dinero. Eso es lo que dice Ariel Cohen Sabban”.

La artista afirmó que el expresidente de la entidad comunitaria le “tocó un pecho” y le quiso “dar un beso en la boca” durante un encuentro que mantuvieron en el departamento de Mitre tras las polémicas declaraciones que hizo la actriz respecto de la cantidad de víctimas del Holocausto.

Finalmente, el nuevo titular de la DAIA se refirió a los dichos de la diputada nacional Victoria Donda, quien definió a Cohen Sabban como un “baboso” que durante una reunión la “hizo sentir toda la incomodidad que se siente ante una persona que siente la impunidad de tener poder, en este caso por estar al frente de una institución y por ser varón”.

“No lo he visto. No estuve reunido cuando vino Victoria Donda. Nunca escuché de nadie acerca de que haya ocurrido un episodio de ese tipo. Así que no voy a avalar esos comentarios. Se sabe y sucede que cuando ocurre un episodio de este tipo aparecen 10 mil personas diciendo lo mismo”, se quejó.